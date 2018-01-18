В 2018 году казанцы могут записаться на прием к администрации районов, не выходя из дома - через портал государственных и муниципальных услуг РТ. Об этом сегодня сообщили на аппаратном совещании в мэрии.

Услуга записи на электронную очередь начала действовать в Казани с 15 января и уже пользуется спросом у населения. Только за вторую рабочую неделю с начала этого года сервисом воспользовались уже 430 раз, сообщил начальник Управления информационных технологий и связи Исполкома Рифат Ханнанов.

Помимо районных администраций, электронная очередь заработает в Управлении архитектуры и градостроительства, в Комитете земельных и имущественных отношений и Управлении градостроительных разрешений». Воспользоваться сервисом можно будет через интернет или терминал записи.

Сейчас установлены 42 монитора для визуального и звукового информирования, 9 терминалов записи и 9 серверов администрирования.