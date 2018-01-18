Об этом сегодня на аппаратном совещании в мэрии сообщил директор Дирекции по конкурентной политике и закупкам исполкома города Григорий Харитонов.

Для сравнения, в 2016 году на закупки было выделено 1,1 млрд рублей. На стадии согласования закупочной документации исполком сэкономил 585 млн рублей и 99 млн рублей удалось сберечь в рамках анализа проектов выделения лимитов финансирования на планируемые закупки, ранее не учтенные в бюджете на год.

В 2017 году Дирекция провела без малого 1,2 тысячи конкурентных процедур закупок, на которых было заключено муниципальных контрактов почти на 9 млрд рублей.