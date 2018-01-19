Управление контроля муниципальной деятельности и реализации антикоррупционной политики исполкома Казани подвело итоги работы системы «Народный контроль» за 2017 год.

Всего за этот период поступило 22 тысячи уведомлений от горожан. Это в 8 раз больше, чем в первый год работы сервиса, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии. Из них свыше 73% заявок уже решены. Самый высокий процент обращений поступало на темы благоустройства, ремонта дорог, организации дорожного движения.

В числе районов, где наиболее быстро и эффективно работают с уведомлениями горожан – Вахитовский и Приволжский. Самое высокое соотношение поступивших и решенных заявок у администрации Кировского и Московского районов, среди отраслевых подразделений лидером стал комитет ЖКХ Казани.

Среди заявителей наметился свой рейтинг. Самый неравнодушный казанец работает в «Народном контроле» под ником Олег Б. От него в 2017 году поступило 689 уведомлений. На втором месте пользователь под ником Тимур У. – 639 заявок, на третьем - Андрей А. со своими 613 жалобами.

Есть в системе и свои антилидеры. Так заявки на объекты ПСО «Казань» в системе «Народный контроль» не решены с 2013 года. Это не введенные в эксплуатацию, не сданные подрядчиками набережная, различные мосты. Они находятся на контроле у Управления капитального строительства. Построены были эти объекты к Универсиаде-2013 и поэтому до сих пор «висят в системе», объяснила начальник Управления контроля и антикоррупционной работы аппарата исполкома Казани Елена Тощева.