Главный тренер ХК «Витязь» дал комментарий после победы над «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:0).

- Для нас очень хороший матч получился. В последних матчах, да и вообще весь сезон много пропускаем. Сегодня важно было грамотно сыграть в обороне. Играли многие ребята, которые редко появлялись на льду в сезоне. Здесь команды решают разные задачи – «Ак Барс» готовится к плей-офф, а мы уже думаем о следующем сезоне.

- Для вас матч в Казани против «Ак Барса» - особенный?

- Хотелось перед казанскими болельщиками выглядеть достойно. И побеждать всегда приятно. Но особого разговора с игроками об этом не было. Был разговор о том, что конец чемпионата и отрезок перед паузой сыграть хорошо. В прошлой игре мотивации не хватило, обещали, что найдем.