Баскетболисты казанского УНИКСа в преддверии матча в Италии во вторник против «Реджо Эмилии» в Кубке Европы на выезде переиграли рижский ВЭФ - абсолютного аутсайдера Единой лиги ВТБ – 81:69 (16:16, 24:16, 24:16, 17:21).

Впервые в сезоне не принимал участия в матче Хоакин Колом, что безусловно не могло не сказаться на качестве игры гостей – первая половина у казанцев явно не задалась.

Но затем разыгрался Ласме (17 очков + 5 подборов) и все встало на свои места. Также 17 очков на счету Смита, а Ндур набрал 11 очков. Так что пока «Химки» и ЦСКА проигрывают в лиге, УНИКС тихо дожидается на второй строчке турнирной таблицы осечки кубанского «Локомотива» - тогда Казань выйдет на первое место.