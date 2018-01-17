Стабильность, как известно признак мастерства. Так что второе подряд поражение «Ак Барса» на своем льду – уже не случайность, и здесь не отделаешься фразами типа «Все сразу пошло не так» и «Будем разбираться».

Разбираться теперь должен кто-то другой. А дело все в том, что «Ак Барс» после двух поражений подряд на своем льду двум аутсайдерам «Запада» полностью себя дискредитировал.

Что толку спорить, с каким счетом проиграли казанцы «Витязю» (реально – 0:2) – 1:2 или 2:4, забил Ландер легитимно или нет - соперник-то забил больше.

В следующем матче 23 января «разбираться» с «Ак Барсом» будет ЦСКА – армейскому клубу нет никакого дела до проблем с формулировками – «кони» прискачут играть не в поло, а в хоккей.