Легко и непринужденно: так можно охарактеризовать последние минуты игры в исполнении казанских динамовцев против «Уральского Трубника».

На 79-й минуте Глеб Веселов забивает гол в ворота первоуральцев, а уже в добавленное время Сергей Обухов и Дмитрий Вахрушев проводят еще два мяча – 5:2.

Это было бы почти смешно, но ведь казанцы едва не потеряли победу в очередном матче.

…Начали волжане бодро. На 9-й минуте Рамиль Ибрагимов реализовал пенальти – и казанцам наконец-то судьи разрешили их пробивать – 1:0.

На 21-й минуте Олег Рязанов удвоил преимущество хозяев – 2:0.

Неужели? На этот вопрос казанские болельщики сами боялись отвечать – мало ли? Это «мало», собственно, и случилось – несмотря на очередной отраженный пенальти Яшиным, гости еще в первом тайме один гол отыграли – 2:1.

А уже на 46-й минуте счет и вовсе стал равным – 2:2. Вот почему мы и сделали преамбулу, и дальше – к первому абзацу - 5:2.