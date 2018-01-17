В поселке Камское Устье в течение этого уикенда проходят соревнования по ледяному скалолазанию.

Эти соревнования проводятся в Татарстане уже не в первый раз – в среднем по два раза в год. И вот впервые подобные соревнования было решено провести в Камском Устье – использовать, таким образом, естественный рельеф местности. Морозно, безветренно, и вот по крутому склону на берегу Волги рядом с устьем Камы торопятся по заледеневшему склону спортсмены. Собрались на этот раз спортсмены не только из Татарстана, но и из Ижевска и Кирова – 28 мужчин и 8 девушек.

Кировчане, кстати, пока безусловные лидеры в регионе в этом виде спорта. Кстати сказать, ледолазание уже представлено в МОК, и в скором времени этот вид спорта станет олимпийским.

Высота вертикальной дистанции – «всего» 12 метров, но эта коварная дистанция покорилась, увы, не всем. В первый день соревнований прошли соревнования на скорость.