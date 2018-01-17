Но отчетно-выборной конференции федерации дзюдо Татарстана был выбран новый главный тренер сборной республики.

Им стал Владимир Драчко, который в настоящее время является и тренером юниорской сборной России, заслуженным тренером России, чемпионом Европы и Игр доброй воли.

Помощниками в тренерский штаб Драчко вошли Виктор Омельченко и Александр Тарасов.

Новый тренерский штаб планирует повышать квалификацию татарстанских дзюдоистов в Японии, а также проводить в Казани семинары известных иностранных специалистов.

