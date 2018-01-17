Но отчетно-выборной конференции федерации дзюдо Татарстана был выбран новый главный тренер сборной республики.
Им стал Владимир Драчко, который в настоящее время является и тренером юниорской сборной России, заслуженным тренером России, чемпионом Европы и Игр доброй воли.
Помощниками в тренерский штаб Драчко вошли Виктор Омельченко и Александр Тарасов.
Новый тренерский штаб планирует повышать квалификацию татарстанских дзюдоистов в Японии, а также проводить в Казани семинары известных иностранных специалистов.
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