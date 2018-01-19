Умер фотохудожник Михаил Козловский

После тяжелой болезни в ночь на 21 января скончался известный фотохудожник, член Союза художников России, заслуженный работник культуры Татарстана Михаил Козловский . Прощание с ним пройдет 22 января в Казани в Доме актера по ул. Щапова, 37 в 11 часов.

Михаилу Козловскому было 63 года. Он работал в ряде СМИ, пресс-службе президента Татарстана. Его снимки публиковались в крупных республиканских и российских изданиях.

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