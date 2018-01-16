Известный казанский художник Альфрид Шаймардов представил свою большую персональную выставку «Наше все». Экспозиция, открывшаяся в национальной галерее «Хазинэ», посвящена 25-летию творческой деятельности художника.

Альфрид Шаймарданов работает в жанре наивной живописи. Но «наивная» - это не значит «примитивная». Это открытый взгляд на мир, на жизнь. Взгляд философский, парадоксальный, добрый, ироничный. И очень яркий, цветной, метафорический.

Открытие прошло при полном аншлаге. Первыми зрителями экспозиции стали начальник Управления культуры Казани Азат Абзалов, искусствоведы, друзья, коллеги художника. Поздравила Альфрида Шаймарданова с таким знаменательным событием и главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова.

Дружба нашей газеты и художника длится 25 лет. Именно в «Казанских ведомостях» ровно четверть века назад прошла первая выставка работ Альфрида Шаймарданова. Его картины были развешаны в коридорах редакции, в кабинетах журналистов. Как отметила Венера Абдулловна, с первого взгляда на работы молодого, тогда никому еще неизвестного художника было понятно, что это - настоящий талант, который необходимо поддерживать.