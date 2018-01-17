С 13 по 18 февраля в казанском Центре гимнастики пройдут командный чемпионат Европы по бадминтону, а также первенство Европы по бадминтону среди юношей и девушек до 15 лет.

В составах мужских и женских команд будут представлены чемпионы Европы и мира, а также Олимпийских Игр.

Соревнования пройдут под эгидой Европейской конфедерации бадминтона (ЕКБ).

В соревнованиях примут участие 400 спортсменов из 38 стран мира.

Мужская сборная России попала в группу со сборными Болгарии, Испании и Бельгии, а женская – со сборными Турции, Эстонии и Латвии.