Выставка удивительных японских кукол открылась в художественной галерее «Хазинэ».

Этот проект осуществляется при поддержке Посольства Японии в Российской Федерации в рамках перекрестного года России и Японии.

В экспозиции представлено около 70 кукол, сотворенных Мицухара Катаока, Иппо Охаси, Хидзе Танака и другими известными современными мастерами. Каждая кукла - это произведение искусства, маленький шедевр. Их можно рассматривать бесконечно долго, открывая все новые и новые детали. Создается ощущение, что ты не только знакомишься с этими куклами, но и куклы знакомятся с тобой.

В церемонии открытия выставки приняли участие Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин и заведующий московским отделением Японского фонда, Советник Посольства Японии в РФ господин Масакадзу Такахаси, министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин, директор Государственного музея изобразительных искусств РТ Розалия Нургалеева.

Как отметил в своем приветственном слове Масакадзу Такахаси, куклы - неотъемлемая часть культуры Японии. В каждой префектуре страны существуют свои традиции создания кукол, и не случайно Японию называют «королевством кукол».