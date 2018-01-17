Хоккеисты казанского «Ак Барса» во втором домашнем матче подряд встречались с аутсайдером «Запада» братиславским «Слованом» и неожиданно уступили – 2:4 (1:1, 0:2, 1:1).

Отметим, что из-за травмы в матче не принимал участия Данис Зарипов – его заменял Александр Свитов.

В первом периоде казанцы имели определенный численный перевес, и на 12-й минуте Лукоянов завершил комбинацию, начатую партнерами – 1:0.

Далее «барсы» имели численный перевес, но забить не смогли, а вот «Слован», которому нечего было терять, своим шансом в большинстве воспользовался в полной мере – 1:1.

Во втором периоде «Ак Барс» все ждал ошибок соперника, но в итоге ошибся сам – в большинстве гости вышли вперед. Увы, и это хозяев не разбудило – играли они не только медленно, но и с большим количеством ошибок в простейших передачах.

И пропустил и в третий раз – 1:3 к последнему перерыву. А те, кто рассчитывал на то, что сейчас «барсы» порвут соперника, просчитался – уже на 41-й минуте счет стал 1:4 – в двух последних голах к Гарипову были вопросы.

За десять минут до конца третьего периода оживились зрители – Свитов на добивании одну шайбу отыграл – 2:4.

Увы, это был лишь случайный момент – затем даже в большинстве ничего «барсы» сделать не смогли. Не настроившись на соперника в начале, по ходу игры перезагрузку «Ак Барс» осуществить так и не смог.