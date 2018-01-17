Предприятия Татарстана продолжают активно погашать задолженность по заработной плате – еще два работодателя частично рассчитались с образовавшимися долгами.

Так, ЗАО «Инвестиционно-холдинговая компания «Татгазинвест» Высокогорского муниципального района РТ, осуществляющее свою деятельность в отрасли строительства, выплатило 10 работникам 124 тыс.рублей. Также 79 работникам ООО «Проектно-строительная фирма «Гидромонтаж» Заинского муниципального района, осуществляющего свою деятельность в отрасли обрабатывающие производства, выплачено 582 тыс.рублей.

Отметим, что Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан ведется системная работа по снижению задолженности по заработной плате, оперативно принимаются меры по ее сокращению.

В течение 2017 года во взаимодействии с прокуратурой было проведено 660 проверок, в результате выявлено 178 работодателей, не отчитывающихся перед органами статистики о наличии долгов, сообщает пресс-служба министерства труда, занятости и соцзащиты Республики Татарста