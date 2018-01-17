Православные сегодня отмечают праздник Крещения Господня. Они идут в храмы, усердно молятся, обращаясь к Всевышнему, окунаются в иордань. Корреспонденты «Казанских ведомостей» побывали в Дербышках, где обряд крещенского окунания проводился впервые на озере Комсомольском.

Всего в этот день в подготовленных в Казани иорданях искупались свыше 5 тысяч человек. В республике было подготовлено для этого 104 места, из них 80 прорубей-иорданей и 24 купели глубиной от 0,5 до 2 метров на родниках.

Новое здание храма Успения Пресвятой Богородицы построено в поселке Дербышки сравнительно недавно. Место для него выбрано живописное – берег озера Комсомольское. Новость о том, что впервые на водоеме будут проводиться крещенские купания, православных жителей поселка обрадовала и вдохновила.

Подготовка к событию шла примерно неделю. Работники при храме вырубили иордань, были сколочены подмостки, установлены перила, по краям проруби разложена солома. И в положенный час, то есть рано утром 19 января народ стал тихонько подтягиваться к полынье.

Но, увы, на перилах висело объявление, что вода в озере не позволяет провести обряд купания, а молебен и великое освящение будут проходить в храме.

Но большая часть желающих окунуться в освященной купели не расходились, терпеливо ждали батюшку. Примерно в 11 часов утра работники храма привезли на больших салазках огромный чан, куда затем стали носить ведрами воду из храма.

- Сейчас батюшка выйдет, проведет, как положено обряд освящения воды, но в иордань заходить все равно нельзя, - ответил на наши вопросы один из работников.

В храме объяснили причину, которая помешали провести крещенские купания. Еще во время подготовки иордани, работники заметили, что вода в озере с фиолетовым отливом, от проруби идет сильный неприятный запах. Три дня надеялись, что все нормализуется, а утром 18 января вызвали сотрудников ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ», которые взяли пробу на анализы. Пока результаты еще не готовы, но есть версия, что в озеро попали промышленные стоки.

Тем не менее, в храме сделали все, чтобы люди смогли все-таки совершить омовение на озере. У иордани стоял большой чан с водой из храма, ближе к полудню вышел батюшка, совершил молебен, после чего люди умывались и обливались освященной водой.

Между тем, окунание в прорубь не является церковной практикой. Священнослужители разъясняют, что купание в ледяной воде не смывает грехи, как некоторые считают. Правильным считается посещать в дни празднования церковь, усердно молиться, покаяться. И только тогда отправляться в купель, но это не является обязательным.

В храме Успения Пресвятой Богородицы дали несколько рекомендаций, как правильно использовать освященную воду. Набирать ее в храме на Крещение можно с окончания вечерней службы в Сочельник и весь следующий день.

Крещенскую освященную воду хранят в доме до следующего праздника, то есть год. Все это время она остается чистой и свежей. Водой можно окроплять дом, квартиру, придомовые постройки. Крещенскую воду советуют пить при болезнях, упадке сил, легком недомогании. Если маленькие дети перевозбуждены или неспокойны, их умывают освященной водой.

Ни в коем случае нельзя использовать крещенскую воду при уборке дома или стирке белья и других бытовых потребностях. Ее нужно чтить и применять исключительно в благих целях и с благими намерениями, объяснили в храме.