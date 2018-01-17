По итогам 2017 года среднемесячная зарплата в РТ составила 31 600 рублей.
В Татарстане размер минимальной заработной платы составит 10 126 рублей. Соответствующее соглашение было подписано премьер-министром Алексеем Песошиным, председателем федерации профсоюзов РТ Татьяной Водопьяновой и председателем Координационного совета объединений работодателей РТ Александром Лаврентьевым, сообщает пресс-служба правительства Татарстана. Как отметил Песошин, это важный шаг в деле повышения уровня жизни населения.
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