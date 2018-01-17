Матч казанцы начали в том составе, который, похоже, будет принято по весне считать боевым. Место в воротах занял Сослан Джанаев, в защиту были отряжены Кудряшов, Гранат, Навас и Набиуллин, в полузащите вышли Ахметов, Оздоев и Подберезкин, а дуэт форвардов составили Азмун и Канунников.

Опасных моментов было, честно говоря, маловато - «Рубин» владел территориальным преимуществом, но все атаки заканчивались на подступах к штрафной ташкентцев. Во втором тайме на поле вышел уже другой состав: Рыжиков - Кузьмин, Устинов, Зиганшин, Сорокин, Яковлев - Шекари, Махатадзе, Голдобин - Жемалетдинов, Гилязутдинов (Михайлов, 68).

Во втором тайме игра явно выровнялась - моментов было мало, игра протекала преимущественно в центре поля. Словом, мы увидели обычный «зимний» футбол - 0:0. «Рубин» 19 января планирует вернуться домой.