На завершившимся 12-м этапе ралли-рейда «Дакар-2018» экипаж команды «КАМАЗ-Мастер» под управлением Эдуарда Николаева вновь вышел в лидеры, опередив аргентинца Вильягру на «Iveco» на 1 секунду.

И все это несмотря на две поломки по ходу этапа. А вот Вильягра может откатиться и назад. Он уже второй этап подряд нарушает правила - на этот раз он заправлялся топливом вне технической зоны, и может быть оштрафован.

А вот экипаж Айрата Мардеева неожиданно включился в борьбу за третье место - и все это за два этапа до финиша гонки.