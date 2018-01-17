И все это несмотря на две поломки по ходу этапа. А вот Вильягра может откатиться и назад. Он уже второй этап подряд нарушает правила - на этот раз он заправлялся топливом вне технической зоны, и может быть оштрафован.
А вот экипаж Айрата Мардеева неожиданно включился в борьбу за третье место - и все это за два этапа до финиша гонки.