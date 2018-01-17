После разгромного поражения в Москве от одноклубников в чемпионате России по хоккею с мячом казанские динамовцы горели желанием доказать, что тоже в хоккей играть умеют.

И вот на своем льду встретились с новосибирским клубом «Сибсельмаш» - крепким коллективом. Уже на 4-й минуте казанцы оказались в меньшинстве, но это хозяев не остановило – Перевощиков на 11-й минуте, едва войдя на половину гостей, так приложился по мячу, что вратарь новосибирцев был бессилен – 1:0.

Гости быстро пришли в себя, и к 35-й минуте уже вели – 2:1. Но на 45-й минуте хозяева все же сумели сравнять счет – отличился Иван Децура – 2:2. В начале второго тайма гости вышли было вперед, но в течение минуты казанцы вновь сравняли счет (Ибрагимов) – 3:3. Отметим, что при этом голкипер динамовцев Яшин отразил два пенальти.

Воодушевленные этим обстоятельством, казанцы перехватили инициативу и на 52-й минуте вышли вперед – отличился ветеран Обухов – 4:3. Он же мог увеличить отрыв и до двух мячей, но случилось обратное – гости забили два мяча подряд (4:5), и все попытки динамовцев сравнять счет ни к чему не привели – обидное поражение.