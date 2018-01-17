Решением судей ралли-рейда «Дакар-2018» экипаж российской команды «КАМАЗ-Мастер» Антона Шибалова снят с соревнований. Это связано с пропуском экипажей контрольных точек на 10-м этапе.

После пожара в первой половине спецучастка Экипаж Шибалова смог ликвидировать возгорание своими силами. Но затем экипаж, поняв, что пожар все же нанес серьезный ущерб машине, было принято решение пропустить ряд контрольных точек.

Тем временем протест С. Петранселя на Вильягру был удовлетворен, и теперь экипаж Николаева в общей классификации грузовиков проигрывает аргентинцу всего 67 секунд.