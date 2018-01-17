В декабре 2017 года были внесены поправки в Жилищный кодекс РФ и закон о приватизации жилищного фонда. С ними читателей «Казанских ведомостей» ознакомит исполнительный директор НП «Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ Республики Татарстан» Дмитрий Романов.



- Установлены особенности организации капремонта многоквартирных домов, в которых на дату приватизации первого жилого помещения требовался ремонт, но он не был проведен. В этом случае за бывшим наймодателем сохраняется обязанность отремонтировать дом. В связи с этим определен механизм финансирования ремонта из бюджетов разных уровней. Создана система информирования собственников помещений о порядке и способах формирования фонда капремонта.

Установлен минимальный срок, в течение которого собственники должны принять решение о выборе способа формирования фонда - либо на специальном счете, либо на счете регионального оператора. Обязанность по уплате взносов на капремонт возникает у собственников по истечении срока, установленного региональным законом (но не менее 3 и не более 8 месяцев после официального опубликования региональной программы капремонта дома).

Орган местного самоуправления должен проинформировать собственников о последствии неприятия решения о формировании фонда капремонта и созвать общее собрание по данному вопросу. Если и потом решение не будет принято, указанный орган формирует фонд на счете регионального оператора, уведомив об этом собственников. Если при аккумулировании средств на указанном счете собственники не приняли решения о проведении капремонта, то решение также принимает орган местного самоуправления.

Установлен минимальный размер фонда на спецсчете, по достижении которого собственники могут прекратить отчисления. Он не должен превышать 50% оценочной стоимости капремонта. Владелец спецсчета должен будет вести учет фонда, в том числе в электронной форме.

Введено обязательное условие договора подряда о гарантийном сроке по аналогии с проведением капремонта региональным оператором. Установлены исключения из общего срока вступления в силу решения о прекращении формирования фонда капремонта на счете регионального оператора и формировании такого фонда на специальном счете. Также закреплено, что региональный оператор не может быть признан несостоятельным (банкротом). Более подробно с изменениями можно ознакомиться на информационно-правовых порталах.

С вопросами по теме жилищно-коммунального хозяйства жители Татарстана могут обратиться по телефону «горячей линии» центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ 8 (843) 236-29-97.