Онкологические заболевания наряду с сердечно-сосудистыми - настоящий бич современного общества. О том, как предупреждать серьезные болезни и бороться с ними, рассказывает врач-онколог высшей категории ГАУЗ «РКОД МЗ РТ» Александр Тимофеев.



- Александр Алексеевич, в последнее время медики все чаще говорят о раке кожи. Это заболевание стало более распространенным? Какое место рак кожи занимает в общем ряду онкологических заболеваний?

- Количество заболевших раком кожи растет, но еще более быстрыми темпами растет выявляемость этого заболевания. Люди стали более осведомленными, чаще стали обращаться к врачам. Доктора общей врачебной сети проявляют к таким больным повышенное внимание, посылают их к нам, в онкологический диспансер. Мы достаточно успешно боремся с такими заболеваниями. Злокачественные образования кожи достаточно распространены, занимают третье место в структуре онкологической заболеваемости. Если брать базально-клеточные раки, которые составляют львиную долю всех злокачественных опухолей, то процентное соотношение их очень велико.

- В чем причина заболеваний раком кожи?

- Точную причину вам вряд ли кто укажет. Но многочисленные данные говорят о том, что значительное влияние оказывает повышенная солнечная инсоляция. В южных странах удельный процент больных раком кожи выше. Если брать среднеазиатские республики, то по сравнению с северными областями России заболевших там значительно больше. Но и в нашей климатической зоне на сегодняшний день этих заболеваний довольно много.

- Расскажите о мерах профилактики кожного рака.

- Нужно ограничивать пребывание на открытом солнце, не загорать в полуденное время. Лучшее время для загара - до 10 часов утра и после 16 часов дня. Быть внимательными к состоянию своей кожи. Своевременно удалять новообразования, пока они находятся на стадии доброкачественных, не дожидаясь, когда преобразуются в злокачественные. Рак кожи - понятие слишком общее. Существует масса разновидностей этого заболевания, но это тема отдельного разговора.

- Может человек сам определить наличие у него злокачественного новообразования или это сделает только врач?

- Что должно насторожить пациента? Если появилась какая-то язвочка, какое-то новообразование, покрытое корочкой, с явлениями воспаления, если оно кровоточит. И главное - если образование меняется в размерах, идет его заметный быстрый рост. Если начала изменяться родинка, которая существует с рождения и многие годы не вызывала беспокойства. Вдруг начинает меняться ее цвет, она покрывается корочками, появляется кровь. Все это - очень тревожные симптомы, которые требуют незамедлительного обращения к врачу. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, принимая проблему за пустяковую. Чем-то прижечь, чем-то помазать. Такая самодеятельность может нанести непоправимый вред здоровью, вплоть до летального исхода.

Хочу успокоить читателей: основная часть новообразований кожи - доброкачественные образования, это папилломы, невусы, с ними ходят всю жизнь. Если у вас появились сомнения, начните с дерматолога. Он решит, обращаться вам к онкологу или нет. Мы берем биопсию, проводим диагностические процедуры и окончательно решаем вопрос о происхождении образования.

- Работа у вас серьезная, но бывают, наверное, необычные случаи. О каких-то уникальных пациентах рассказать можете?

- Бывает у пациента большая воспаленная папиллома, назначаешь ему операцию. Приходит он с некрозом ножки, образование как бы само ликвидируется. Происходит самоизлечение, операция не требуется. Но такое бывает только в случае доброкачественных новообразований. Что касается злокачественных, тут комичного мало. Не перестаю удивляться беспечности некоторых пациентов. Выращивают себе огромного размера опухоли, размером с половину волосистой части головы.

Возникают большие проблемы в лечении. Приди они с небольшим образованием, оно было бы моментально излечено. А тут приходится делать длительную операцию под наркозом, с пересадкой кожи, лучевой терапией. Прогнозировать положительный исход в таких случаях сложно. А кто виноват? Человеческая беспечность. В ХХI веке живем, и такая дремучесть, в голове не укладывается.

- Вы еще и онколог-маммолог, и хирург-онколог. Рабочий день у вас напряженный, расписан по минутам. Откуда силы черпаете?

- Люблю свою работу, люблю своих пациентов. Стараюсь держать себя в форме, всегда, как говорят, быть в тонусе, чтобы помогать людям.

- Почему вы стали врачом-онкологом? Это что, мечта детства? Семейная традиция?

- Родители у меня педагоги, а вот тетя была врачом, работала в тубдиспансере. Она всегда говорила, что в семье должен быть врач. Окончил институт с красным дипломом, и как-то сразу потянуло в онкологию. Когда еще под кремлем был диспансер, там вел курс профессор Фоат Шайхутдинович Ахметзянов, и ныне здравствующий и продолжающий работать. Он меня и «зара-зил» онкологией. Понравилось то, что работа, хотя и тяжелая, людям нужная. Рак - это не приговор. Многих удается спасти, люди полноценно живут долгие годы.

- Ежедневная работа с онкологическими больными не для слабонервных, требует от врача обладания определенными чертами характера. Какими именно?

- Безусловно, когда ежедневно сталкиваешься с болью и горем людей, пропускать через себя это очень тяжело. Хотим мы того или нет, все это проходит через наши сердца. Помогают любовь к жизни, любовь к людям, стремление помочь, сделать все возможное для их выздоровления.

- Вас удовлетворяют условия, в которых работаете?

- По сравнению с прежним местом работы под кремлем на Сибирском тракте, 29 у нас более современные условия работы, комфортные кабинеты. Тут отрабатываются новые технологии, масса диагностических и лечебных манипуляций, что на прежнем месте было невозможно. В последние годы с успехом используем аппарат позитронно-эмиссионной томографии, который выполняет безукоризненную диагностику онкологических заболеваний, исключает вопросы прогрессирования, метастазирования. Имеется современный МРТ-томограф, масса другой современной аппаратуры хорошего европейского уровня. Наша клиника славится своими технологиями, не зря пациенты из соседних областей и республик стремятся попасть к нам. Казань - своего рода онкологический центр для Поволжского региона.

- Каков ваш жизненный девиз?

- (Задумывается.) Сложно сказать, наверное, «Делай добро и отдавай его людям, и оно к тебе вернется».