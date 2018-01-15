Провести выходной день в одном из обновленных парков Казани - такое задание получили от редакции «КВ» слушатели школы стажера и отправились на зимний отдых. И первый репортаж - из парка Урицкого.



Почему этот старейший городской парк называют жемчужиной Казани и чем объяснить его популярность? Ответ прост: любят горожане его тихие, длинные аллеи, высокие сосны и крутые естественные горки. Большое количество отдыхающих самых разных возрастов здесь можно увидеть в любое время года. Зимний выходной день не исключение.

Вот детвора дошкольного возраста играет в снежки и задорно катается с горок на ледянках. Пожилые парочки идут рука об руку, выгуливают своих домашних питомцев - маленьких собачек и даже кошек. Да, да, один бабай водит на поводке по дорожкам парка своего послушного усатого-полосатого друга!

Но, так сказать, коренные обитатели парка - спортсмены. Здесь нужно постоянно смотреть под ноги, чтобы не наступить на лыжню и случайно не испортить ее. Лыжники катаются в любую погоду и любое время суток. Обкатал и я свою парочку лыж - с такими пейзажами и с такой скоростной лыжней никакие Альпы не нужны!

Любители коньков могут воспользоваться старейшим катком на стадионе «Тасма» в двух шагах от парка. В выходные народу там тьма, до позднего вечера звучат музыкальные хиты, что тоже располагает к хорошему настроению.

- В парк и на каток я приходил в новогодние праздники с сестренкой и друзьями. Очень понравилось! - говорит студент Владимир Быстрицкий. - Сейчас ходим сюда регулярно. Хотя каток не очень большой, никого из посетителей это не смущает. Вон ребята в хоккей играют, невдалеке семьи с детьми катаются. Несмотря на холодный ветер, атмосфера очень теплая. Всем весело!

На обновленных детских площадках парка малышня катается с горок и осваивает свои первые в жизни тренажеры. Сюда приходят целыми семьями - мамы, папы, бабушки, дети. У мамы двух ребятишек спрашиваю, как им зимний парк и детская площадка. Домохозяйка Рузана Гарипова ответила так:

- Парк за год очень изменился. Мы с семьей любим проводить время именно в зимнем парке. Здесь встретили и Новый год - на свежем воздухе у новогодней елки. Дети были просто в восторге!