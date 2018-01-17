Сегодня православные отмечают один из самых больших праздников - Крещение Господне. О традициях и народных приметах, связанных с этим днем, рассказывает наш постоянный консультант - заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.



Согласно поверьям в этот день вся вода становится целебной. Существует традиция: водой, взятой в храме в день Крещения, окроплять дома, участки и то что там находится, чтобы защитить семью от болезней и всего плохого.

Издревле 19 января было принято купаться в проруби. Но это не обязательный церковный обычай, а народный. Считается, что на Крещение следует соблюдать ряд правил. Во-первых, нельзя плакать, иначе проведешь весь год в слезах. Также в этот день запрещено ссориться и обижать близких, все обиды необходимо простить. На Крещение нельзя устраивать генеральную уборку в доме, стирать, шить, вязать. Также нельзя гадать, чтобы не перегадать свою судьбу в худшую сторону.

Считалось добрым предзнаменованием, если в этот день молодые сговорятся о будущей свадьбе: «Крещенское рукобитье - к счастливой семье».

Раньше крестьяне проявляли большое внимание ко всем переменам и явлениям в природе, а также наблюдали, как ведут себя растения и животные, пытаясь делать прогнозы на будущий урожай. От этого и возникло много поговорок и пословиц. Доброй приметой были сильные морозы на Крещение: «Коли силен мороз на Водокрещи, на хлеба не ропщи».

Крещенские морозы на Руси всегда отличались особой силой, но после этого дня морозы постепенно начинали отступать, и в народе говорили: «Трещи не трещи, а минули Водокрещи». Еще примечали: «Снегу на Крещение надует - хлеба прибудет», «Если на Крещение подымаются сильные вихри - к хорошему роению пчел и будет много меда», «Если небо всюду будет пасмурным, то всякому хлебу будет род», «Коли на Крещение собаки много лают, будет много зверя и дичи». И делали даже прогнозы на летнюю погоду: «Ясная и холодная ночь в Крещение - к засушливому лету».

Солнце хоть и медленно, но ведет нас к лету. Долгота дня после зимнего солнцестояния к Крещению уже прибавилась на целый час. Случаются и солнечные январские прояснения: «В Крещение на полдень синие облака» - что тоже к урожаю...