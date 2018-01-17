В красочных книгах, альбомах рассказывается об истории становления районов Татарстана, людях, внесших неоценимый вклад в развитие муниципалитетов республики.

На выставке представлены книги на татарском, русском и английском языках. Посетители выставки смогут узнать об истории районов республики. Некоторые книги особое внимание привлекают своим форматом. К примеру, к книге «Уездная Елабуга» прилагаются 18 цветных слайдов, на которых запечатлены исторические объекты, памятники архитектуры, а также живописные пейзажи тысячелетней Елабуги.

Уникальность выставки еще и в том, что большая часть представленных книг была подарена Государственному Совету и депутатам самими авторами, представителями тех или иных районов. Гости парламента смогут ознакомиться с выставкой до конца апреля, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.