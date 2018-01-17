Сегодня православные России отмечают большой праздник - Крещение Господне. Многие казанцы после службы в храмах идут к иордани, чтобы совершить священное омовение. Корреспонденты «Казанских ведомостей» накануне праздника отправились в Высокогорский район РТ, к Семиозерскому роднику, известному своими необычными свойствами.



Здешние места имеют богатую многовековую историю, а самым главным местом притяжения как для паломников, так и для туристов и простых горожан является Седмиозерная Богородицкая пустынь (Семиозерский Богородицкий монастырь). В этой поездке нашей целью был родник, который считают святым ключом. От монастыря до источника можно добраться пешком за 15 - 20 минут. Этот путь лучше всего проделать летом, особенно в жаркий день. Тропинка пролегает через лес, спускается на дно оврага, а природа в здешних местах сказочно красивая. У зимних пейзажей свое волшебство - ажурные от искристого инея тонкие ветки берез, пушистые сосны. А ели в семиозерском лесу как будто созданы по одному лекалу, настолько они идеальной формы!

Но мы не рискнули идти через лес, решили добираться другим путем. От деревни Семиозерки к роднику ведет проселочная дорога длиной примерно 1,5 километра, вот по ней мы и поехали на машине. Судя по следам от снегоходов и накатанным санками склонам холмов, места пользуются большой популярностью у местных жителей и их гостей: видно, зимние забавы здесь в чести.

К слову, те, кто давно не бывал в семиозерских краях, будут приятно удивлены переменам. Полузаброшенная некогда деревня ожила. Новенькие дома построили уже и за ее пределами, совсем недалеко от леса и святого ключа. Местные говорят, что земли осваивают городские, то есть жители Казани.

И вот мы уже на краю оврага, откуда надо спуститься вниз. Пройдя десяток метров, невольно застываем от тишины. Она здесь пронзительная, звонкая. Слышны только переклички зимних птиц, тревожный крик заметивших людей соек и тихое бульканье родника на самом дне оврага. А какие живописные здесь склоны!

Прямо над источником стеной возвышается высокий обрыв. Красоту и даже торжественность ему придает известково-глиняное обнажение. Именно из-под этого склона и выбивается родник. Прямо под обрывом стоит домик с купелью, по наклонному желобу (трубе) течет вода. Считается, что родниковая вода, которая остается ледяной даже в самую жаркую погоду, по вкусовым качествам превосходит воду многих известных святых источников. Говорят, ученые обнаружили в ней повышенное количество серебра и она обладает целебными свойствами.

Рядом с родником стоит маленькая молельня, которая внутри заставлена разными иконками, оплавившимися восковыми свечами. Заглядывая в нее, невольно робеешь и испытываешь неловкость, как будто вмешался в чужую личную жизнь. Это сколько же сотен молитв, просьб к Всевышнему и благодарностей здесь звучало!

В наш приезд желающих испить святой воды были единицы. Наш проводник - местный житель Вячеслав Сорокин - рассказывает, что особо многолюдно здесь в Крещение. По его словам, несмотря на большой людской поток, давки и толчеи не бывает. За порядком приглядывают братья из монастыря, другие священнослужители. Да и сами люди в этот момент, одухотворенные происходящим, ведут себя сдержанно.

Побывать у святого ключа и не набрать воды непростительно. Заполняем пятилитровые бутыли. Городскому жителю, чьи легкие наполнены тяжелым от выхлопных газов воздухом, с непривычки трудно подниматься по склону вверх. Пока добрались до машины, мы три раза делали передышку. Зато надышались лесным живительным, морозным воздухом.

Уже в редакции угощаемся ледяной водой - вкуснота! И усталость как будто рукой снимает.