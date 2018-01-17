У Татарстана лучший в ПФО показатель соотношения числа разводов и браков. В республике на тысячу браков приходится 503 развода, тогда как в Саратовской области - 640, Кировской - 711, а в целом по стране - свыше 800.



Об этом сообщила на заседании коллегии Управления ЗАГС Кабинета министров РТ начальник управления Альбина Шавалеева.

Она отметила, что большинство союзов распадаются в первые годы после образования. Так, 64 процента распавшихся в прошлом году семей не просуществовали и 10 лет, передает ИА «Татар-информ».

Альбина Шавалеева подчеркнула, что каждой семье, подающей в орган ЗАГС заявление на расторжение брака по взаимному согласию, предлагаются различные варианты оказания психологической помощи. Также органы ЗАГС активно участвуют в реализации семейной политики, организуют большое количество мероприятий семейной направленности.

Всего в 2017 году в Татарстане зарегистрировали семейные отношения 26 тыс. 983 пары. Это на 5 процентов больше, чем в 2016 году. Увеличивается число межнациональных браков - каждый четвертый союз является таковым. При этом количество браков с иностранными гражданами снижается, рассказала начальник Управления ЗАГС.