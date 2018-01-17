При оформлении квартиры, дома или земельного участка в собственность нужно быть очень внимательным. Но если все же при этом была допущена ошибка? Ее наличие в дальнейшем может стать причиной отказа в совершении той или иной сделки с объектом недвижимости или приостановления сделки.



В Росреестре Татарстана рассказали о порядке исправления ошибок, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Как пояснила начальник отдела ведения ЕГРН и повышения качества данных ЕГРН Анна Корнилова, ошибки могут быть техническими или реестровыми - в зависимости от этапа, на котором произошло искажение информации.

Так, если в процессе внесения записей в Единый государственный реестр недвижимости допущены грамматическая или арифметическая ошибка, опечатка, то речь идет о технической ошибке. Например, неправильно могут быть внесены фамилии, имена и отчества правообладателей и адреса объектов недвижимости. Тогда данные ЕГРН будут отличаться от сведений в документах, которые были представлены на кадастровый учет или регистрацию прав. Техническая ошибка может быть исправлена по заявлению заинтересованного лица или по решению суда. Государственный регистратор также может выявить несоответствие в записях и принять решение об исправлении такой ошибки. Но только в том случае, если это не влечет за собой прекращение, возникновение или переход права собственности. Во всех случаях техническая ошибка исправляется в течение трех рабочих дней после поступления соответствующей информации. Уведомление об этом направляется всем заинтересованным сторонам в течение трех рабочих дней со дня исправления технической ошибки.

Если недостоверные сведения содержались в документах, которые представлены на кадастровый учет или государственную регистрацию прав, и были воспроизведены в ЕГРН, имеет место реестровая ошибка. Такого рода ошибка возникает, когда кадастровый инженер, например, неправильно определил границы участка или площадь здания. В результате границы одного участка накладываются на границы другого, а площадь дома не соответствует действительности. Чтобы исправить реестровую ошибку, заинтересованному лицу необходимо подготовить пакет документов (межевой план, технический план, акт обследования и т. д.). Решение об исправлении реестровой ошибки также может быть принято судом. Если исправление ошибки не влечет за собой прекращение, возникновение или переход права собственности, это может быть сделано и по решению государственного регистратора прав. Во всех случаях реестровая ошибка исправляется в течение пяти рабочих дней после поступления соответствующих документов.

Если исправление технической или реестровой ошибки влечет за собой прекращение, возникновение или переход зарегистрированного права собственности, то такая ошибка может быть исправлена только в судебном порядке.

Заявление об исправлении технической или реестровой ошибки в записях ЕГРН можно подать в любом офисе многофункционального центра или направить в Росреестр по почте, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по РТ. Кроме того, это можно сделать с помощью электронного сервиса на официальном сайте Росреестра (www.rosreestr.ru) или в «Личном кабинете правообладателя».