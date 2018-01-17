Жительница поселка Дербышки Светлана Мартьянова - известная личность в кругах волонтеров и владельцев собак.



Она и ее четвероногие питомцы Остер и Шурка - постоянные участники благотворительных мероприятий в детских домах и других подобных мероприятий.

И у всех троих непростая судьба: Светлана - инвалид с детства, а собаки Остер и Шурка - уличные подкидыши. Счастливыми они стали, когда судьба свела их вместе.

Светлана рассказала «Казанским ведомостям» их историю любви и преданности.

- Мое детство пришлось на пору застоя. Церковь тогда была под негласным запретом. Моя мама как-то сказала: «Никто не знает, есть ли Бог. Никто его не видел, но какие-то силы есть. И рука у тебя не отвалится, если перекрестишься, и язык не отвалится, если его попросишь». Почему-то именно эти слова крепко засели у меня в голове. Спустя многие годы я убедилась в прозорливости мамы. Волею судьбы и Господа в моей жизни все происходит не просто как-нибудь, а в итоге так, как лучше для меня.

В мае будет 14 лет, как я неожиданно для себя стала хозяйкой щенка. Хотя с моей болезнью (У Светланы серьезное генетическое заболевание центральной нервной системы, проблемы с позвоночником и зрением. - Авт.) собаки мне только не хватало! С моими-то искривленными руками, ногами и другими телесными дефектами. Не сразу я приняла этот Божий подарок (а что это дар с небес, поняла гораздо позже). Подкупил меня взгляд щенка, от которого мурашки по спине побежали.

Он был такой преданный - никто до этого так на меня не смотрел.

Я приняла Остера. Тогда мои познания о собаках сводились к тому, что щенки до определенного возраста грызут все подряд и справляют нужду где придется. Поэтому решение водить Остера в школу дрессуры приняла сразу.

Кинологические знания в моей голове укладывались с трудом и постепенно. Было трудно все. И добираться до школы, и преодолевать свои физические возможности, и находить материальные средства. Болели ноги, руки, но ничто не останавливало меня ездить туда в течение года четыре раза в неделю в любую погоду.

Настал счастливый день, когда мы с Остером окончили школу, сдали норматив по основному курсу дрессировки на 2-ю степень. Потом еще полгода ездили на курсы по защитно-караульной службе. Правда, выяснилось, что Остеру охранником не стать, он и лаять-то не мог. Пришлось обойтись несколькими уроками по выработке злобы. Хоть лаять научился.

Осенью 2008 года у меня появилась Шурка - так же неожиданно и случайно. Хотя до сих пор считаю и свято верю в то, что и Остера, и Шурку мне послала моя покойная мама, чтобы я не была одна.

К моменту, когда появилась вторая собака, я уже была опытным собаководом. Мы опять стали ездить на дрессировочную площадку. На наше счастье, открылась новая, ближе к дому, да и подходящих автобусных маршрутов стало больше, и салоны автобусов просторнее.

А с мая 2012 года у нас началась «светская» жизнь артистов. Я со своими собаками стала выступать с цирковыми номерами на различных мероприятиях, инициаторами которых была общественная организация «Зоозабота». Радовали мои собаки выступлениями и детишек в детских учреждениях. Мы жили полной жизнью. А что еще нужно для человека с моим диагнозом? Знать, что ты востребован.

Когда взяла Шурку, меня часто спрашивали: «Зачем взяла? Их же кормить надо». Мне жалко людей, у которых мир крутится только вокруг своего кошелька. Переиначивая известную поговорку, можно сказать: Бог дает питомцев, Бог дает и на питомцев.

Когда появился Остер, не было денег даже на прививки. Пошла с ним гулять, гляжу - он сотовый телефон тащит. Нашла хозяина аппарата, получили вознаграждение - сумму, достаточную для прививки. Думала: чем буду кормить собаку? Увидела, как выкидывают пищевые отходы в детском саду, договорилась с заведующей. 10 лет мои собаки жили, можно сказать, на гособеспечении. Когда начала ездить в школу, приходилось тратиться и на дорогу, и на уроки, и амуниция тоже денег стоила.

Два раза Остер находил кошельки, показывая место находки. Правда, приходилось их откапывать, потому что он все зарывал в землю по своей собачьей повадке.

Пристала Шурка, подошло время ее стерилизовать. Вот задача из задач! Передо мной стоял вопрос: как привезти собаку из клиники? В то время в наших ветеринарках нельзя было оставлять собак на ночную передержку. Но Бог продолжал помогать нам руками людей. Случайно познакомилась с чудесной девушкой, которая окончила ветеринарную академию и работала в то время в поселке Нагорном. Мы пришли туда с Шуркой делать прививки. Знакомая девушка договорилась со специалистами в академии, и собаку благополучно стерилизовали и ночь передержали.

Проблемы в повседневной жизни возникают постоянно. И иногда в голове трещит: как их решить? Несколько лет назад осенью я поняла, что весной не хватит сил перекопать свой огород. Той же осенью в один ненастный день какие-то силы вытолкали меня из дома гулять с Остером.

Как всегда, прогулки я совмещала с дрессировкой. К нам подошла женщина, разговорились. Продолжая общение в соцсетях, сдружились. Женщина спросила: «Чем могу помочь? Может, ремонт в квартире?» Отвечаю: «Ремонт не надо, помощь нужна весной, чтобы огород перекопать». «Весной решим», - пообещала моя новая знакомая.

Весной в соцсетях со мной связывается человек: «Огород перекопать надо?» «Надо!» - чуть ли не кричу я. В итоге молодой человек нашел наше СНТ, хотя это непросто, приехал и вскопал все грядки. В моей голове это до сих пор не укладывается. В наше время простые человеческие отношения все чаще заменяют исключительно деловым общением, у людей времени нормально поговорить нет. А ко мне в огород приезжает молодой человек, все перекапывает, тратит на чужого человека целый день! Он со мной не знаком, у него нет машины, у него было только желание помочь. А свели меня с этим человеком по душевной цепочке мои собаки.

Кто для меня мои Остер и Шурка? Они и папа, и мама, и брат, и сестра, они мне и за сына, и за дочку, они многочисленные друзья, они судьба моя. Они научили меня любви и терпению. С моими собаками я узнала, что такое смех и настоящая дружба.

Нет у меня денег, зато есть две собаки, преданность которых не сравнима ни с какими деньгами. Не была я в Анталье, зато у меня есть две собаки, которые катали меня на санках, подарив мне при этом непередаваемую радость. Нет у меня крутых гаджетов, зато есть две крутые собаки. Если бы не Остер и Шурка, я, больная женщина, сидела бы дома, плакала над своими болячками. А они не дают мне это делать. С собаками я должна дважды в день выходить на прогулку, двигаться, а значит, жить и не унывать. Какое это счастье - иметь двух собак!