18 марта в стране пройдут выборы Президента России. По мнению председателя Общественной палаты РТ Анатолия Фомина, важно, чтобы избирательная кампания проходила в рамках закона, легитимность выборов не оспаривалась никем и не подвергалась сомнению.



«Поэтому общественным формированиям было предложено возглавить эту работу. В последние годы выборов было много. Отдельные организации, самозваные, я бы так сказал, пытались говорить от имени общества в целом, поэтому законодатель пришел к выводу о необходимости контроля за подготовкой и проведением избирательной кампании», - пояснил он на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Он уточнил, что представители Общественной палаты РТ будут наблюдать, как идет избирательная кампания, каким образом проходит ее освещение в СМИ, как осуществляется пополнение избирательных фондов кандидатов, как ведут себя политические партии и так далее.

«Поэтому наша цель - в рамках законодательства наблюдать, выявлять, высказывать свою точку зрения, взаимодействовать со всеми политическими партиями. С ними мы намерены провести круглые столы, встречи, чтобы обменяться мнениями, и так далее», - сказал Анатолий Фомин.

В Общественную палату РТ поступают заявления от отдельных граждан, которые хотят поучаствовать в избирательной кампании по выборам Президента России и стать наблюдателями.

«Нам пишут заявления, мы посмотрим, от какой общественной организации, чем человек занимался, потом будем принимать решение», - заявил председатель Общественной палаты РТ.

Он отметил, что пока нет информации об участии международных наблюдателей в выборах на территории Татарстана, но они наверняка будут. Пока идет процесс заявок, аккредитаций.

«Я надеюсь, что выборы в Татарстане пройдут успешно, легитимно, без серьезных нарушений. Может, отдельные шероховатости будут: такая масштабная кампания иногда без этого не обходится», - добавил Анатолий Фомин.

Всего в Татарстане насчитывается 2 тыс. 817 избирательных участков, сообщает ИА «Татар-информ».

Общественная палата Татарстана планирует подготовить к выборам Президента России более 3 тысяч наблюдателей. Разработан учебный план их подготовки, в качестве преподавателей привлекаются специалисты в области избирательного процесса, сообщил заместитель председателя ОП РТ Кирилл Пономарев.

В Общественной палате РТ создана рабочая группа по мониторингу реализации избирательных прав граждан, в которую вошли 17 человек. В их числе - члены и эксперты палаты, представители общественных организаций, а также заместитель председателя ЦИК РТ. Рабочая группа будет контролировать проведение мероприятий на всех этапах избирательной кампании.

«Сейчас предстоит предвыборная агитация. Рабочая группа приняла решение собираться раз в две недели для оперативности действий. Мы разработаем критерии, по которым будем проверять предвыборную агитацию, - рассказал Кирилл Пономарев. - Этот мониторинг, на мой взгляд, является частью общественной проверки. По результатам общественного контроля готовится определенный документ. И скорее всего, наша рабочая группа подготовит документ, в котором представим анализ проведенной работы, укажем на недостатки и нарушения».

«В декабре между Общественной палатой и ЦИК республики было заключено соглашение о взаимодействии по вопросам реализации избирательных прав и права на участие в референдуме граждан России. Был разработан проект соглашения с общественными организациями Татарстана о совместном участии в общественном контроле за выборами на территории республики. На данный момент соглашения заключены с 15 общественными организациями молодежной, патриотической и волонтерской направленности», - отметил Пономарев.