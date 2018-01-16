Ожидается, что на церемонию ввода в эксплуатацию учебного учреждения приедет Премьер-министр Татарстана.

Уже в начале февраля в поселке городского типа Уруссу (административный центр Ютазинского района РТ – прим. Т-и) начнет работать новая гимназия.

Закладка первого камня в основание будущей гимназии состоялась в июне 2017 года. Тогда в церемонии принимал участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Ожидается, что он приедет и на торжество по случаю ввода объекта в эксплуатацию.

В последний раз новая школа открывалась в районе 16 лет назад — в 2001 году в Малом Уруссу. Назрела необходимость в появлении этой. В нее переедут существующая Уруссинская гимназия и СОШ № 4. Пока обе ютятся в зданиях, построенных сразу после Великой Отечественной войны — в 1947 и 1949 годах.

«Здание очень старое, из шлакоблоков. Грибки на стенах вылезают. Проблемы тут, конечно, есть. Условия не соответствуют СанПиН. В начальных классах нет нигде воды. Вообще — ни холодной, ни горячей», — поделилась бедами, с которыми постоянно приходилось сталкиваться в старом здании директор гимназии Гулдания Белалова.