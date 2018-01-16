35-летний мужчина вел огонь из травматического оружия.

Постоялец одного из казанских отелей расстрелял радиатор из травматического пистолета, сообщает пресс-служба Росгвардии Татарстана. Инцидент произошел вчера вечером. По сигналу выехали сотрудники УВО. Прибыв в гостиницу, полицейские задержали одного из пьяных постояльцев, у которого изъяли пистолет «Хорхс». Выяснилось, что мужчина с приятелем выпивали, после чего задержанный решил пострелять. Ущерб, причиненный отелю за порчу имущества, он полностью возместил.