Его удалось предотвратить за счет ремонта гидротехнических сооружений.

Благодаря проведенному ремонту 22 гидротехнических сооружений удалось предотвратить возможный ущерб окружающей среде на 1,3 трлн рублей, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ. Из зоны риска выведено более 3 тысяч жилых домов и более 15 тысяч жителей Татарстана. Объемы привлеченных федеральных субсидий в 2017 году составили 132 млн рублей. Из республиканского бюджета на данные цели было направлено 69,1 млн рублей, обеспечено софинансирование на сумму 224,3 млн рублей, реализованных за счет федеральных субсидий.