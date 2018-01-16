В 2018 году в РТ капитально отремонтируют 27 зданий учреждений Главного управления ветеринарии и 15 зданий управлений сельского хозяйства.

С 2013 года в РТ построили 126 ветеринарных клиник на сумму 296,1 млн рублей. Также за 4 года в республике капитально отремонтировали 191 здание для ветеринарной службы и управлений сельского хозяйства Татарстана на сумму 230 млн рублей.

В 2018 году запланирован капремонт 27 зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ и 15 зданий управлений сельского хозяйства республики. На эти цели выделено 50 млн рублей. В 2017 году капитально отремонтировали 26 зданий ГУВ КМ РТ и 15 зданий сельхозуправлений на ту же сумму — 50 млн рублей.