На сегодня ультразвуковое исследование является одним из эффективных, быстрых, абсолютно безболезненных и безопасных методов диагностики. Применяется оно как в отношении взрослых, так и в отношении детей. Зачастую для подтверждения или опровержения диагноза врач-педиатр рекомендует провести ребенку ультразвуковое исследование.



Как правильно подготовиться к УЗИ? В каких случаях его назначают детям? Обо всем этом «КВ» беседуют с врачом УЗИ ООО ЛДЦ «Казанская клиника» Гульнарой Гайновой.

- Гульнара Альфиртовна, в каких случаях чаще всего детям рекомендуется ультразвуковое исследование?

- Данная процедура может быть назначена при профилактическом осмотре, появлении болей, причину которых не удается установить. Кроме того, УЗИ может быть порекомендовано для диагностики, выявления отклонений или для повторного прохождения исследования, чтобы отследить течение болезни. Наконец, УЗИ необходимо для подтверждения или опровержения диагноза. Хочу подчеркнуть, что любая процедура УЗИ проводится в присутствии родителей. Главная задача мам и пап - обеспечить спокойное состояние малышу, что особенно важно при УЗИ сердца и нейросонографии - УЗИ головного мозга.

- Безопасно ли УЗИ для младенцев?

- УЗИ ребенка в плановом порядке проводится в роддоме и в первый месяц жизни. При необходимости данная процедура может быть проведена неограниченное количество раз. УЗИ не оказывает вредного влияния на детский организм. Детям в основном проводят ультразвуковые исследования почек, тазобедренных суставов, органов брюшной полости, головного мозга (нейросонография), сердца, УЗИ органов малого таза. Результаты выдаются сразу же после окончания процедуры.

- В каких случаях УЗИ в первом месяце жизни малыша показано обязательно?

- Обязательными показаниями для назначения УЗИ в первом месяце являются частое срыгивание, увеличение головки в объеме или ее быстрый рост. Также процедура требуется при наличии мелких внешних аномалий развития - короткая шея, лишние хрящи уха, сращенные пальцы, готическое небо и т. д. Отмечу, что большинство врожденных болезней или отклонений в развитии эффективнее лечится в раннем возрасте. Именно поэтому детей до года обследуют чаще, чем детей старшего возраста.

- Как нужно подготовиться к УЗИ?

- Для проведения УЗИ органов брюшной полости нужно отказаться от продуктов, которые стимулируют образование газов, и свести к минимуму употребление сладкого за день до самой процедуры. Если малышу меньше года, исследование проводится через 2 - 3 часа после кормления. Для детей старше одного года последний прием пищи за 6 - 8 часов до исследования. УЗИ тазобедренных суставов, сердца, щитовидной железы и головного мозга специальной подготовки не требует. Подготовка к УЗИ почек и мочевого пузыря состоит в следующем: ребенок в день исследования пьет жидкость в обычном режиме. Специально пить много не надо. Это лишь исказит результаты исследований. А вот от газировки следует отказаться полностью.