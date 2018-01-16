Завтра, 19 января, православные христиане будут отмечать один из самых великих праздников - Крещение Господне, или Святое Богоявление. По всей стране пройдут крещенские купания. Несмотря на холода, тысячи верующих окунутся в освященные проруби и купели, чтобы очистить себя от грехов.



У одних погружение в холодную воду вызывает восторг и радость, у других - судороги и проблемы с сердцем. Кому необходимо отказаться от крещенских купаний? Растет ли в этот день число обращений в скорую? За разъяснениями «КВ» обратились к специалистам.

В оперативном отделении Станции скорой медицинской помощи Казани нам рассказали, что в дни крещенских праздников нагрузка на скорую не возрастает.

- Какого-то значительного роста звонков мы не наблюдаем. К примеру, 18 января 2016 года мы зарегистрировали 1565 обращений, а 19 января - 1585. 1361 звонок поступил к нам 18 января 2017 года, 19 января - 1416, причем тогда увеличение было связано не с купанием в проруби, а с вирусными заболеваниями, - рассказала нам и. о. заведующего оперативным отделением Светлана Евлампьева.

В прошлом году в день Крещения в скорую поступило два звонка по поводу обморожения, однако и они не имели отношения к погружению в купель. Тем не менее специалист призывает не терять бдительность. Как до, так и после купания нельзя пить спиртное. Алкоголь в разы увеличивает нагрузку на сердце. До погружения важно разогреть тело, провести разминку, после - надеть сухую одежду, выпить горячий чай, к примеру, из ягод и фруктов. Окунаться в ледяную воду запрещено людям с хроническими заболеваниями, болезнями сердца и сосудов, нервной и мочеполовой систем, почек, астмой, сахарным диабетом, при воспалениях носоглотки, отитах.

Главный кардиолог Татарстана Альберт Галявич в беседе с корреспондентом «КВ» подчеркнул, что при любых болезнях сердца и сосудов нельзя окунаться в прорубь - от гипертонии, нарушений ритма до сердечной недостаточности.

- Даже если у вас просто скачет давление и вы это не считаете серьезной угрозой, рисковать нельзя. В противном случае может произойти самое страшное - остановка сердца. Резкое погружение в холодную воду, особенно у незакаленного человека, способно вызвать непредсказуемый результат, - предупредил специалист.

Кроме того, к числу тех, для кого купание в проруби может обернуться серьезными последствиями, относятся люди, страдающие ревматологическими болезнями.

- Не рекомендуются крещенские купания больным с воспалительными заболеваниями суставов, вне зависимости от степени активности, такими как ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилит, псориатический артрит. Больным с остеоартрозом (возрастные изменения суставов) разрешается погружаться в иордань в случае отсутствия явного воспаления суставов. Экстремальные перепады температур могут вызвать обострения, - рассказала врач-ревматолог отделения ревматологии Республиканской клинической больницы Марианна Афанасьева.

Предостережения, запреты, конечно же, существуют. И каждый верующий должен помнить о них. Но все это не отменяет того, что после погружения в ледяную прорубь здоровый человек испытывает душевный подъем, эйфорию и особую уверенность в своих силах и возможностях.