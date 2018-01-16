Период упрощенной процедуры регистрации права собственности на некоторые объекты недвижимости - то, что мы привыкли называть дачной амнистией, подходит к концу. Жители республики еще могут успеть попасть под нее.

Механизм дачной амнистии был запущен по инициативе Владимира Путина в 2006 году. Она позволила гражданам оформить свои права на ряд объектов недвижимости по очень упрощенной схеме.

Под дачную амнистию попадают садовые домики, дачные постройки, гаражи, подсобные надворные помещения. Важно, что по упрощенной схеме их можно зарегистрировать без акта ввода в эксплуатацию и разрешения на строительство. В отношении индивидуальных жилых домов дачная амнистия также позволяет провести регистрацию права на дом без акта ввода в эксплуатацию. Однако стоит помнить, что срок действия дачной амнистии истекает 1 марта этого года.

В связи с этим генеральный директор АО «БТИ» РТ Лена Хамзина призвала поторопиться татарстанцев, которые еще не успели воспользоваться льготной возможностью.

- Если дом находится в практически достроенном состоянии, вы планируете подвести газ, то без регистрации объекта это сделать нельзя, - напомнила Лена Хамзина.

Процесс регистрации облегчен тем, что Росреестр запустил возможность электронной подачи документов для постановки объектов на кадастровый учет. Для этого достаточно иметь усиленную электронную цифровую подпись.

По тому же федеральному закону был дан старт бесплатной приватизации дачных, садовых и огородных земель. Здесь у татарстанцев еще есть запас времени - амнистия на землю действует до 31 декабря 2020 года.

- Мы имеем возможность зарегистрировать земельные участки под огородничество и садоводство, а также под индивидуальными жилыми домами на основании любого документа, который был выдан до 2001 года, когда вступил в силу Земельный кодекс. Это может быть любая справка, выданная садоводческим товариществом, членская книжка, право на землю, - подчеркнула Лена Хамзина.