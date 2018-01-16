Нападающий Михаил Глухов - один из старожилов в нынешнем составе «Ак Барса». В небольшую паузу в регулярном чемпионате нам удалось с ним встретиться и поговорить о хоккее, карьере, уровне КХЛ и не только.

Представляем собеседника Михаил Сергеевич Глухов родился 13 мая 1988 года в Орске. Амплуа: нападающий. Хват: левый. Рост: 189 см. Вес: 91 кг. Выступал в командах: «Кристалл» (Электросталь) - 2004 - 2005 гг., «Химик» (Воскресенск) - 2006 - 2008 гг., «Рязань» - 2008 г., «Лада» (Тольятти) - 2009 г., «Мытищинские Атланты» - 2009 г., «Титан» (Клин) - 2009 г., «Ермак» (Ангарск) - 2009 г., «Амур» (Хабаровск) - 2009 - 2012 гг., «Атлант» (Мытищи) - 2012 - 2014 гг., «Ак Барс» (Казань) - 2014 - н. в. В составе «Ак Барса» провел 193 игры, забил 21 шайбу и отдал 28 голевых передач. Михаил Сергеевич Глухов родился 13 мая 1988 года в Орске. Амплуа: нападающий. Хват: левый. Рост: 189 см. Вес: 91 кг. Выступал в командах: «Кристалл» (Электросталь) - 2004 - 2005 гг., «Химик» (Воскресенск) - 2006 - 2008 гг., «Рязань» - 2008 г., «Лада» (Тольятти) - 2009 г., «Мытищинские Атланты» - 2009 г., «Титан» (Клин) - 2009 г., «Ермак» (Ангарск) - 2009 г., «Амур» (Хабаровск) - 2009 - 2012 гг., «Атлант» (Мытищи) - 2012 - 2014 гг., «Ак Барс» (Казань) - 2014 - н. в. В составе «Ак Барса» провел 193 игры, забил 21 шайбу и отдал 28 голевых передач.

- Михаил, позади большая часть регулярного чемпионата. Какие впечатления от выступления «Ак Барса»?

- В целом играем нормально. Где-то могли сыграть лучше, в каких-то матчах могли вырвать победу. Теперь нужно хорошо отыграть оставшиеся матчи, постараться сохранить лидерство в конференции.

- Что дает команде возвращение Даниса Зарипова? Какие эмоции в раздевалке и на льду?

- Он положительный, веселый, хороший человек. Вся команда его поддерживает. Поздравили его с возвращением, первым голом. Он - лидер, снайпер. Надеемся, что принесет много пользы «Ак Барсу».

О начале карьеры

- Вы воспитанник орского хоккея. Как попали в спорт?

- У меня отец играл в хоккей. Дядя Виталий Казарин - профессиональный хоккеист, играл до 41 года, много лет провел в «Южном Урале». Легенда орского хоккея. Для меня он кумир и пример для подражания. Однажды летом отец Виталия Павел Павлович привел нас с двоюродным братом на тренировку по футболу, а на следующий день было занятие на льду. Начали кататься, втянулись. Так я и пришел в хоккей.

- Тренеры в вас сразу увидели нападающего?

- Приходилось играть на всех позициях. Но всегда стремился играть в нападении.

- Какие воспоминания остались от «Атланта»?

- «Атлант», когда он еще назывался «Химиком» и базировался в Воскресенске, моя первая команда, с которой я в 17 лет поехал на сборы. Я тогда играл в Электростали - фарм-клубе «Химика». Команду тренировал Милош Ржига, был звездный состав: Шкотов, Семин, Жердев, Епанчинцев. Вадим Епанчинцев, кстати, тоже один из моих кумиров, родился в Орске, в детстве мне часто клюшки давал. У нас с ним теплые отношения, переписываемся. Он с апреля этого года тренирует московский «Спартак».

После сборов Ржига сказал, что как игрок я ему понравился. Так случился мой дебют в Суперлиге. Честно сказать, я был в легком шоке - в одной раздевалке с игроками, которые поиграли в НХЛ…

- За свою карьеру вы поиграли в Ангарске, Клине. Это не самые хоккейные города, чем они вам запомнились?

- Многих молодых ребят отправляют в команды из низших лиг, чтобы набирали игровой опыт. Лучше играть там, чем сидеть на скамейке. Например, у меня брат, Владислав Дюкарев, сейчас играет в «Зауралье» (команда - один из лидеров чемпионата ВХЛ в этом сезоне - прим. авт.), а воспитывался в системе магнитогорского «Металлурга». Ничего плохого об этих городах сказать не могу. Команды из Клина в ВХЛ теперь вообще нет, жалко. Помню, что в пору моих выступлений за «Титан», там был полный ледовый дворец на матчах. И в Ангарске недавно построили новую арену, так что это город, в котором любят хоккей.

О первых сезонах в КХЛ

- Михаил, можно сказать, что полноценные сезоны в КХЛ вы впервые провели в составе «Амура» из Хабаровска. Регулярные многочасовые перелеты - это тяжело?

- Да, накапливается усталость. Даже когда сейчас мы прилетаем на матч в Хабаровск, то ребята в команде, бывает, говорят: «Тяжелый перелет, разница во времени, а еще играть». А я им в ответ: «Это ладно мы прилетели раз в сезоне, три игры - Хабаровск, Владивосток и Пекин. А представьте, когда постоянно здесь играешь!». Только прилетел с выезда, неделю адаптируешься, акклиматизируешься к Хабаровску, и вновь улетать, например, в Санкт-Петербург. Но, с другой стороны, если есть возможность играть - зачем отказываться? Хабаровск, Владивосток - прекрасные для жизни города, всегда аншлаги на домашних играх.

- Из «Амура» вы вернулись в «Атлант», где играли бок о бок с Жердевым, который вернулся из НХЛ, Озолиньшем. Как итог - большое количество набранных очков в личной статистике. Помогло влияние звезд?

- Тогда в Мытищах со мной подписали контракт, который больше содержал прицел на будущее. Если бы хорошо провел сезон, меня бы оставили в команде. Сыграл нормально и остался в клубе. Когда тренируешься и играешь со звездными игроками, то стараешься брать пример, учиться каким-то приемам. Ухватываешь все мелочи - вплоть до разминки и восстановления после матчей.

- Когда вы уходили из «Атланта» что-то предвещало печальный исход клуба из КХЛ?

- Наверное, да. Даже в сезоне 2013/14 нам полгода не платили зарплату, но потом все долги закрыли. Сезон 2014/15 опять начался с финансовых проблем. Прошло несколько месяцев регулярного чемпионата и клуб начал обменивать игроков. В ноябре дошла очередь до меня - я оказался в «Ак Барсе».

- Владельцем «Атланта» тогда был Антон Зингаревич - что это за человек?

- Лично я его видел, кажется, один раз, на собрании. Так что знали мы его заочно.

- Как вы узнали о своем переходе в «Ак Барс»?

- Мне просто позвонили вечером со словами: «Тебя обменяли, завтра ты должен быть в Казани». Я сначала не поверил - думал, что кто-то пошутил (Смеется.).

- 2013 год для вас памятен и вызовом в сборную, которую тогда тренировал Билялетдинов. Какие эмоции от работы с ним? Какие были требования?

- Очень требовательный тренер. Сразу обозначил, что в сборную нас вызвали, чтобы мы выкладывались на льду, выходили и бились. Да и никакому тренеру не понравится, если кто-то будет филонить на тренировках или матчах. Тем более я не представляю, чтобы после вызова в сборную своей страны кто-то играл вполсилы.

Об игровом стиле

- В «Атланте» вы забивали пару буллитов за сезон и делали это эффектно. Сейчас навык не утерян?

- Да, на тренировках работаем. Но за «Ак Барс» пока ни разу не пробивал. И с ребятами мы обсуждали, что в регулярном чемпионате есть буллиты, а в плей-офф игра только в овертаймах, до победной шайбы. И в «регулярке» овертайм 3 на 3 игрока, а в плей-офф 5 на 5. Немножко удивляет такой регламент.

- Согласно статистике вы один из лидеров «Ак Барса» по числу силовых приемов. Это собственный стиль игры?

- Я никогда не отличался сверхрезультативностью. Всегда старался играть за счет самоотдачи, самоотверженности. Мы много играем в меньшинстве, нужна борьба. Наверное, по-другому я и не умею играть (Улыбается.).

- В игре вы чаще стремитесь забить сами или отдать пас партнеру?

- Никогда не гнался за личной статистикой. Стараюсь отдать пас, даже если есть возможность бросить. Наверное, это моя проблема. Мне часто говорят, что в определенных эпизодах стоит бросать самому, а не усложнять игру передачами. Так что это, вероятно, мой минус.

- Какая шайба для вас самая памятная?

- Та, которую я забил в ворота «Сибири». Это был сезон, когда меня обменяли в «Ак Барс». Финал конференции, полные трибуны «Татнефть-арены», и я забиваю решающую шайбу в овертайме. В результате «Ак Барс» побеждает в серии и выходит в финал Кубка Гагарина. Незабываемые ощущения!

- Вы еще и лидер команды по числу блокированных бросков. Думаю, многие болельщики помнят, что еще выступая в «Атланте», вы однажды приняли шайбу лицом и получили достаточно серьезную травму. Сейчас вам не страшно ложиться под броски?

- Нет. Повторюсь - это мой стиль игры. Этим я приношу пользу команде. Спасаю наши ворота от бросков, когда играем в меньшинстве. К сожалению, никогда много не забивал вот и стараюсь выполнять черновую работу. Так сказать, таскаю рояль на себе (Смеется).

О нынешнем сезоне

- В этом сезоне много травм, о чем часто говорит и Зинэтула Хайдярович. Из-за этого вы играете то флангового нападающего, то центрального. Как ощущения, где комфортнее?

- Да, тренерскому составу приходится часто тасовать пятерки. Я играл раньше в центре, но последние сезоны больше на фланге, поэтому отвык, и тяжеловато вновь играть центрального нападающего. Выигрывать борьбу при вбрасывании шайбы трудно. В общем, более привычно играть флангового нападающего.

- Также из-за травм вы играете в звеньях с разными партнерами - Глинкиным, Обуховым, Поповым. С кем-то из них вы более сыграны?

- Мы не стараемся обращать внимание на ротацию. Выходим на лед, играем, стараемся помогать друг другу. Конечно, когда долгое время играешь в одной пятерке, начинаешь лучше понимать стиль игры партнеров.

- Михаил, как вам в целом уровень 10-го сезона КХЛ?

- Сейчас нет слабых команд. Клубы из нижней части таблицы могут отобрать очки у лидера. Пример тому - «Сочи» обыграл СКА дважды. И в нашей конференции, судя по турнирной таблице, «Автомобилист» и «Нефтехимик» проводят очень хороший сезон.

- Матчи с «Нефтехимиком» - это татарстанское дерби?

- Мы стараемся не обращать на это внимание. Для нас каждая игра - дерби, должны выигрывать. Наверное, это скорее для болельщиков дерби, равно как и с Уфой. В таких матчах просто выходишь на лед и бьешься, даже дополнительно настраивать себя не нужно. Шикарно, когда трибуны гонят тебя вперед. Да и в Уфе, когда почти весь дворец настроен против тебя, ты слышишь и улавливаешь своих болельщиков, которые пытаются перекричать уфимцев. Приятно, когда чувствуешь поддержку на выезде.

- Осенью в «Ак Барсе» была череда дисквалификаций за чрезмерно грубые силовые приемы. Вас удалили за атаку Сигарева в домашнем матче против «Сибири». Что произошло в том эпизоде?

- Я шел играть в корпус, он на противоходе уклонился, в результате я попал выставленным коленом в него. Клуб оспаривал это решение, там не было умышленной грубости, я не хотел наносить травму сопернику. Но в результате дали два матча дисквалификации. Всегда не приятно травмировать игрока, ведь на его месте можешь оказаться ты сам.

О жизни вне хоккея

- Вы с Алисой женаты уже три года. Чем она занимается?

- Воспитывает ребенка. У нас девочка, ей 2,5 года. А в свободное время Алиса занимается спортом, ходит в тренажерный зал.

- Михаил, вы занимаетесь каким-либо бизнесом?

- Нет, но надо думать об этом. Пока у меня все мысли об игре, нет свободного времени, чтобы сесть и что-то продумать. С таким календарем я семью-то редко вижу. В редкие минуты, когда дома, восстанавливаюсь, свожу дочку в садик, погуляю с ней. Так что не до бизнеса.

- Какую книгу вы сейчас читаете?

- Сейчас я читаю про хоккеиста Руслана Салея, книга называется «Просто лучший!» Салей разбился вместе с ярославским «Локомотивом» в 2011 году. И автор книги, его друг, тоже умер спустя небольшое время, после выхода своей работы.

- Ваши любимые места в Казани?

- Люблю природу. Постоянно стараемся выезжать летом на Волгу - рыбалка шикарная. Часто бываем с семьей в Свияжске, очень красиво. В пригородах Казани посещаем Голубое озеро, Лебяжье. Так что по душе и зимой, и летом активный отдых.

- Ваша любимая кухня?

- Да вообще я всеядный (Смеется.). Больше всего нравятся морепродукты.

- Где вы проводите отпуск в межсезонье?

- Стараюсь ездить домой к родителям, в Оренбургскую область. У нас в 100 км от города большое водохранилище - прекрасные условия для отдыха.

Постскриптум

- Какой сезон в своей карьере вы считаете лучшим?

- Когда перешел в «Ак Барс». И это не по причине шайбы в ворота «Сибири» в овертайме. В том сезоне мы дошли до финала, у меня был мощный эмоциональный подъем от новой команды, какую-то пользу приносил своей игрой. Надеюсь, в этом году выступлю еще лучше.

- Три жизненных правила хоккеиста Глухова?

- Наверное, быть простым. Не зазнаваться, не ставить себя выше других, даже если звезда. Быть честным. Быть добрым.

- «Ак Барс» - та команда, где вы хотите остаться до конца карьеры?

- Да. Думаю, не существует игрока, который отказался бы выступать за эту команду. Здесь шикарные условия, прекрасная база, прекрасные болельщики. У «Ак Барса» в каждом сезоне максимальные задачи, и приятно помогать команде их решать.