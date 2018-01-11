Овен

Реализовать свои планы на этой неделе вам будет трудно из-за объективных причин. Но если вы потратите чуть больше времени и сил, то кое-что все-таки сделать удастся. Следует пересмотреть отношения с близким человеком - вам давно нужно понять, что они исчерпаны.

Телец

Не исключены подножки от коллег. Ваш незапланированный визит к родителям без повода снимет напряжение в семье, которое так всех тяготит. Вам необходима спокойная обстановка, чтобы продумать свои дальнейшие шаги по нормализации отношений и с любимым.

Близнецы

На работе много суеты и отложенных дел. Немало времени и сил нужно будет вам для решения проблем ближайших родственников. Не исключено, что потребуются меры профилактики простудных заболеваний. С обязанностями по дому вы успешно справитесь.

Рак

В отношениях с окружающими необходима мягкость, желательна и дипломатичность. На работе же без собранности и деловитости вам не удастся справиться со многочисленными срочными вопросами. Необдуманность действий в компании малознакомых людей чревата обидами.

Лев

Не исключена неоднозначная ситуация или в личной жизни, или дома, это может привести к обострению отношений. Но вам удастся найти компромисс, следуя нравственным принципам и сохранив уважение к себе и другим. Откажитесь от любых нововведений на работе.

Дева

На этой неделе с особой остротой встанут вопросы благоустройства жилища и посильной помощи ближайшим родственникам. Ваше самочувствие оставляет желать лучшего, и если вы вовремя начнете лечение, то избежите серьезных последствий.

Весы

Финансовое состояние вашей семьи сейчас не самое благополучное. Но вполне возможен неожиданный доход, правда, довольно скромный. И это будет очень кстати, поскольку предстоят большие расходы на детей. Тем не менее не стоит отказываться от трат на развлечения в выходные.

Скорпион

Окружающие вас не понимают. Но первые шаги для решения, приемлемого для всех, должны будете сделать именно вы. Оглянитесь вокруг - в жизни много хорошего, попробуйте настроиться на позитивный лад, не поддавайтесь пессимизму.

Стрелец

Возможны новости, правда, на уровне сплетен, так что не стоит им верить. Не будьте слишком откровенны даже с теми, кому пока доверяете: не исключено, что ваша открытость обернется против вас же. На работе сложится неоднозначная ситуация, и вам придется ее принять. В конце недели ожидаются победы спортивного характера.

Козерог

Ваши желания пока не соответствуют вашим возможностям. Не стоит втягивать своих друзей в сомнительные финансовые операции. Возникнет крайняя необходимость сделать задел на будущее - вскоре вам понадобятся деньги для очень перспективного проекта.

Водолей

Вы вдруг почувствуете неуверенность в себе, станете нерешительны в поступках и стремлениях. Настройте себя на позитивный лад, мудро примите сложившуюся ситуацию, спокойно и последовательно начните двигаться вперед. И у вас все получится!

Рыбы

Любые шаги на работе потребуют не просто устной договоренности, но и подтверждения в письменной форме. Давно ожидаемое вами время спокойного одиночества возможно в конце недели. Общение с лучшим другом придаст вам сил и подарит уверенность в лучшее будущее.