Халилов Эдуард - ведущий юрист компании "Современная защита".

Итак, что в первую очередь вам нужно делать, если чувствуете, что погибаете под бременем кредитов и просрочек? Здесь вам помогут разобраться специалисты компании «Современная защита». На счету опытных юристов - тысячи теперь уже бывших должников, которым они в свое время подсказали пути выхода из, казалось бы, катастрофической ситуации.

Долги перед банками и микрофинансовыми организациями душат казанцев, но есть среди должников и бывшие, которые нашли способы - да, они есть, и это правда! - вырваться из кредитной кабалы.

Вариант первый - объявить себя банкротом

Вы должны решить вопрос с просрочками и долгами - это факт. И законный способ есть - объявите себя банкротом! Закон обязывает, если у вас есть долг 500 тысяч рублей и выше с просрочками три месяца или вы чувствуете, что в следующем месяце не сможете внести очередные платежи (ст. 213.3 и ст. 213.4 ФЗ 127). Если у вас такая ситуация, то это единственный вариант! По сравнению с тем, что вы наконец-то будете свободны от долгов, последствия банкротства в целом минимальны - 5 лет нельзя брать кредит, 5 лет повторно банкротиться, 3 года занимать руководящие должности. Существует также «семейное банкротство», которое помогает супружеской паре избавиться от долгов, сэкономив при этом время и средства.

Банкротство - спасение, и здесь важно понимать, что без помощи юристов не обойтись. Хотите стать банкротом - заручитесь поддержкой команды профессионалов. И лучше тех, которые, что называется, на банкротстве собаку съели!

НЕ РИСКУЙТЕ - выбирайте юристов, исходя из конкретной судебной практики! А, как известно, реестр по банкротству - открытый источник, где абсолютно каждый может посмотреть действующую судебную практику. Обратитесь в «Современную защиту», и уже через 3 месяца получите решение суда, что вы банкрот, а в процессе процедуры все долги будут списаны полностью!

Вариант второй - выкупить свой же долг у банка за 10 - 30% от суммы долга

Данная опция доступна далеко не в каждом случае, нужно конкретно разбирать ситуацию. И все же вы как должник избавляетесь от кредита, выплатив небольшую его часть, после чего отношения с банком считаются полностью закрытыми. Вы получаете официальную справку, оформленную по закону, что ничего больше банку не должны!

СТОИМОСТЬ ВЫКУПА собственного долга зависит от множества факторов, например: сложность дела, наличие или отсутствие у должника имущества, на которое можно наложить взыскание, и прочее. Здесь важно также заручиться поддержкой юристов, в одиночку вам не справиться. Тем более что каждый случай индивидуален.

Компания «Современная защита» поможет выкупить ваши долги или выкупит их сама, предоставив вам рассрочку. Проведите эту процедуру раньше, чем ваш долг достанется коллекторским службам. В противном случае проблем будет в разы больше!

Не откладывайте свое финансовое спасение на завтра, уже сегодня обращайтесь в компанию «Современная защита»!

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