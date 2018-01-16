Вячеслава Сорокина - реставратора-самоучку, можно считать счастливым человеком: он занимается любимым делом. Корреспонденты «Казанских ведомостей» побывали у мастера в гостях и за чашкой ароматного чая узнали секрет его удачи.



Наша дорога лежит в село Семиозерка. Именно здесь, недалеко от монастыря, в свое время Вячеслав Викторович купил небольшой деревянный дом. Сейчас память о нем сохранилась только на рисунке, выполненном нашим героем, а вместо того дома - двухэтажный бревенчатый терем с балконом.

- Строителей приглашал, но проект свой, - не скрывая гордости, говорит Вячеслав Викторович и показывает свои владения. - Дом хотел только из настоящих бревен: в нем воздух совсем другой, не такой как в кирпичных зданиях.

Просторная кухня в стиле а-ля рус, старинные керосиновые лампы, коромысло, настенные часы, подковы. У стены огромное напольное зеркало с резьбой на раме - Вячеслав Викторович нашел его на казанской барахолке и восстановил. Все гармонично, спокойно и очень уютно. А в мастерской реставратора - коллекция советских радиоприемников, проигрывателей для виниловых пластинок и прочих интересных и вкусных, с точки зрения любителя старины, вещей.

- Ничего с этим не сделаешь - тяга к старине, прекрасному сидит во мне, наверное, с детства. Все эти вещи собирал по соседям, блошиным рынкам, что-то осталось от родителей, - рассказывает Вячеслав Викторович. - Возможно, поэтому занялся реставрацией мебели, хотя до этого даже в мыслях такого не было. Всему виной господин случай.

Вячеслав Сорокин выбрал специальность художника-оформителя. Выучился еще в юности и с тех пор не выпускал кисти из рук. Работал в разных местах, пока не позвали в музей изобразительных искусств. Практические навыки в столярном деле были, а в музее Вячеслав Викторович хорошо освоил багетное мастерство.

Первый заказ на реставрацию он получил от начальницы супруги. Мол, ты умеешь работать с инструментом, красками, есть художественное образование - вот тебе и шпатель в руки. Привезла целый грузовик старого хлама, который еле поместился в мастерской, и договорилась на полгода срока. Через 6 месяцев заказчица забрала мебель, которая выглядела как новенькая, но при этом была старинной и эксклюзивной. Такую уж точно не найти в магазинах.

- Первый блин оказался не комом, но я не воспринял реставрацию серьезно, - продолжает рассказ Вячеслав Викторович. - Со временем появились новые работы, потом еще, и так незаметно это дело меня затянуло. А выйдя на пенсию, полностью занялся им. Конечно, параллельно учился. Сейчас, когда интернет доступен всем, получить необходимые знания просто - все есть в сети. К тому же проводят обучающие семинары, которые стараюсь не пропускать.

А навыки приходят вместе с опытом. По словам реставратора, из любого хлама можно сделать конфетку, надо только применять общеизвестные технологии. Главное - правильно покрасить. Если есть желание, чтобы было именно старинное восковое покрытие, тогда необходимо подбирать соответствующие краски, состав материалов.

- Для меня как художника реставрация - дело близкое, - продолжает Вячеслав Викторович. - Это творчество и ремесло, хотя кто-то со мной поспорит. Какое же это творчество, если приходится шлифовать подолгу, клеить, строгать, красить и так далее? На что я отвечу: каждая новая работа - это вначале поиск, изучение, размышление, подбор красок. Параллельно узнаешь немало информации о времени, когда была выпущена реставрируемая мебель, материалах, которые тогда применялись, специальных терминов и так далее. То есть это и творчество, и самообразование, и ремесло.

По признанию мастера, наиболее приятно делать вещи с историей.

- Технически старинную мебель проще реставрировать, - говорит он. - В прошлые века химия в мебельной промышленности широко не применялась, краски брали на натуральной основе. Поэтому при реставрации надо только верхний слой аккуратно снять. Но бывают и сложные, интересные вещи, с которыми приходится возиться по нескольку месяцев. Как правило, они и запоминаются. Один такой случай - старинное напольное зеркало огромных размеров. Там такие витиеватые фигуры, такая роскошная маркиза! Честно говоря, притомился, когда все вычищал, шлифовал.

У Вячеслава Викторовича растут продолжатели, вернее, продолжательницы, его дела. Две любимые внучки - частые гостьи в его мастерской. Дедушка не боится давать им краски, кисти, и у девочек уже есть авторская дизайнерская работа - они сообща раскрасили деревянный сундук.

- Особого секрета в моей удаче нет, - говорит на прощание Вячеслав Викторович. - Никогда не поздно начинать новое дело. Надо верить в свои силы и трудиться. Тогда и пенсия не страшна.