В 2018 году в Татарстане появится еще одна особо охраняемая природная территория - в устье реки Меши. Особый статус позволит ограничить на этом участке лов рыбы с 1 февраля по 15 апреля.



Об этом сообщил на пресс-конференции Госкомитета РТ по сохранению и воспроизводству биоресурсов начальник Управления лицензирования, госучета, кадастра и регулирования использования объектов животного мира Ринат Чиспияков. Он пояснил, что в преднерестовый период на участке от села Карадули до впадения Меши в реку Каму собирается большое число рыбаков, в том числе и недобросовестных. Чтобы исключить браконьерский лов рыбы, было принято решение организовать в преднерестовый период в устье реки Меши особо охраняемую природную территорию.

Документ полгода разрабатывался и приводился в соответствие с федеральными и региональными нормативными актами, прошел слушания, а также был поддержан Ассоциацией рыбопромысловиков и общественной организацией рыбаков-любителей. После экспертизы документ находится на согласовании в Министерстве природных ресурсов РФ, передает ИА «Татар-информ».

После принятия положительного решения он будет направлен в Кабинет министров РТ на утверждение. Как пояснил Ринат Чиспияков, любительское и спортивное рыболовство на данном участке будет разрешено лишь за исключением преднерестового периода с 1 февраля по 15 апреля.

Кстати, в конце 2017 года правительство РТ приняло решение о создании Государственного природного зоологического заказника регионального значения «Нерестилище стерляди». По словам Рината Чиспиякова, в обозримом будущем это позволит отнести стерлядь к промысловым рыбам, вычеркнув ее из перечня краснокнижных видов Республики Татарстан. Промышленный лов будет возможен в пределах установленных квот.

Нерестилища стерляди исторически сложились на территории Татарстана. Выделено 10 таких участков, они определены в Правилах рыболовства Волжско-Каспийского бассейна, на этих территориях и было принято решение организовать особо охраняемую природную территорию «Нерестилище стерляди». Как подчеркнул Ринат Чиспияков, «как такового запрета для рыбаков-любителей не будет: можно свободно рыбачить, но промысловая рыбалка там будет закрыта».