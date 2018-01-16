Почему исчезают языки? Как преподавать национальные языки? Можно ли выучить язык за 2 часа в неделю? Какие возможности перед человеком открывает знание татарского языка? Об этом наша беседа с известным ученым Рузалем Юсуповым.
Наша справка
Рузаль Абдуллазянович Юсупов - ученый-языковед, доктор филологических наук, профессор, академик Академии наук РТ, лауреат Государственной премии РТ в области науки и техники, ректор КГПИ (1986 - 2002 гг.). Основные темы его научной деятельности - теория и практика перевода, культура речи, вопросы двуязычия, методика преподавания языков. Член комиссии Верховного Совета РТ по подготовке проекта Закона «О языках народов Татарстана» (1989 г.). Действительный член Международной академии информатизации. В 1997 году Международным биографическим институтом Америки и Международным биографическим центром Кембриджа (Англия) Рузалю Юсупову было присвоено почетное звание «Человек года - 97».
Исчезновение любого языка - потеря для всей цивилизации
- Рузаль Абдуллазянович, есть мнение, что в период глобализации, когда стираются все границы, сохранить национальные языки невозможно. Это так?
- Развитие языка - сложный и противоречивый процесс. Глобализация активизировала взаимодействие, взаимовлияние языков друг на друга. Языком межнационального общения стал английский, и многие другие языки постепенно исчезают, отмирают. Это естественный процесс. Но его можно ускорить, а можно стараться продлевать жизнь языкам, развивать их.
Исчезновение любого языка - это потеря для всей мировой культуры, мировой цивилизации. Поэтому понятно стремление многих народов сохранить свой родной язык.
- Языки формируются столетиями, а умирают быстро...
- Да, если два-три поколения не будут разговаривать на своем родном языке, то он исчезнет. Поэтому волнения по поводу изучения, сохранения и развития государственных и национальных языков, возможно, сыграли свою положительную роль. Общество наконец-то обратило внимание на эту острую проблему. И еще очень важно понимать, что грамотное, тактичное решение языкового вопроса - это залог поддержания мира и стабильности в нашей многонациональной стране.
Реально ли выучить язык за 2 часа в неделю?
- По новым федеральным государственным образовательным стандартам на преподавание национальных языков выделяется всего 2 часа в неделю. Но этого же мало...
- Даже если будет по 2 урока татарского языка в неделю, то за 9 лет учебы язык можно выучить на хорошем уровне. Здесь многое зависит от опыта и прилежания преподавателя, от семьи. Но самое главное - методика. Методика, методика и еще раз методика! Она должна быть современной и эффективной. Еще 10 лет назад я выступал за то, чтобы изменить в корне методику преподавания татарского языка.
- Как ее необходимо поменять?
- Сейчас в программе сделан упор на грамматику, поэтому школьная программа по татарскому языку очень сложная. У меня внуки - школьники, им с уроками помогает бабушка. Она училась в татарской школе, отлично знает язык, но даже ей бывает сложно справиться с домашними заданиями, которые задают детям во 2 - 3-х классах. В новой программе необходимо основное внимание обратить на коммуникативное обучение, чтобы дети могли понимать татарскую речь, общаться.
- Уже есть такие программы?
- Наработки есть. Можно переработать учебную программу по татарскому языку, взяв за основу методику преподавания иностранных языков. Эта методика намного эффективнее.
Надо проводить инвентаризацию всех учебных пособий и создавать новые, учитывая все прошлые ошибки и перекосы. Проблема еще в том, что сложно находить авторов. Над учебниками должны совместно работать ученые и учителя - теоретики и практики. Только в таком тандеме можно создать качественные учебники.
Необходима серьезная переподготовка и самих преподавателей татарского языка.
Это всего лишь несколько аспектов. Проблема преподавания языков комплексная, поэтому у министра образования и науки РТ должен быть заместитель, который бы занимался только вопросами национального образования в республике.
Не должно быть деления по принципу «татарин - не татарин»
- Многие учителя говорят, что в школе нужно давать только основы языка, а главные уроки татарского ребенок должен получать в семье...
- Конечно, семья - это очень важно для сохранения языковых традиций. Но сейчас выросло второе поколение татар, которые сами не знают языка. Они выросли в русскоязычной среде и в лучшем случае владеют бытовым татарским языком. Как такие родители могут передать ребенку любовь к языку?
К тому же бытовой разговорный язык - это не литературный. А чтобы любой язык развивался, важно общение именно на правильном литературном языке.
- Программа обучения детей из татарских семей и семей русскоязычных должна отличаться?
- Раньше на уроках татарского языка отдельно рассаживали русских и татар. Но здесь не должно быть деления по принципу «татарин - не татарин». Если ребенок из татарской семьи не говорит по-татарски, он тоже должен быть в группе начинающих и изучать язык с самых азов. С теми, у кого есть желание глубоко изучать язык, надо работать более серьезно, чтобы в будущем они стали национальными кадрами - учеными, преподавателями татарского языка, журналистами.
Еще раз подчеркну: разделения детей по национальному признаку быть не должно. Нельзя допускать пропаганды превосходства одной нации над другой, в том числе и языкового превосходства. Надо создавать условия для изучения всех языков. Но принудительного обучения быть не должно.
«Татарский язык - это круто!»
- Изучение родного языка стало добровольным, значит, у школы появится еще одна задача - убедить родителей в том, что их ребенку нужен татарский язык?
- Знать несколько языков - это же здорово! Это развивает мозг, интеллект, тренирует память. Во многих странах говорить на двух-трех языках - это норма. И там никому не надо доказывать пользу, которую приносит знание языков. А русским родителям приходится растолковывать такие очевидные вещи.
Татарский язык - один из древнейших языков. В XII веке у татар уже были исторические, литературные памятники. Знание татарского языка дает возможность свободно общаться с людьми, живущими в тюркоязычных странах. Это выход в мировое пространство, открытие огромных перспектив.
- Как пробудить в молодежи интерес к татарскому языку, чтобы она с гордостью говорила: «Татарский язык - это круто!»?
- Любовь, интерес к родному языку надо прививать с детства. Должны быть такие учебные программы, где язык преподается через игру, живое общение. Было бы очень хорошо, если бы к популяризации языка среди молодежи активно подключились звезды эстрады, известные спортсмены, телеведущие, писатели, актеры, музыканты. Иногда одно слово кумира может повлиять на сознание ребенка больше, чем долгие уговоры родителей, педагогов.
Кстати
По данным ЮНЕСКО, каждый месяц в мире исчезают 2 языка. Сейчас исчезающими признаются более 2 тысяч языков из 6 тысяч, существующих в мире. Такие цифры приводятся в интерактивном Атласе исчезающих языков мира, опубликованном на сайте ЮНЕСКО. ЮНЕСКО определяет жизнеспособность языков по 9 критериям, в том числе по числу носителей, передаче языка от поколения к поколению, доступности учебных материалов, отношению к языку внутри общества. Далее все языки классифицируются по 6 категориям: «находится в безопасности», «положение вызывает опасение», «язык находится под угрозой исчезновения», «язык находится в серьезной опасности», «язык находится в критическом состоянии», «язык исчез». По тревожному прогнозу лингвистов ЮНЕСКО, в ближайшие 100 лет подавляющее большинство языков исчезнет.
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