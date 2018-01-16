Почему исчезают языки? Как преподавать национальные языки? Можно ли выучить язык за 2 часа в неделю? Какие возможности перед человеком открывает знание татарского языка? Об этом наша беседа с известным ученым Рузалем Юсуповым.



Наша справка Рузаль Абдуллазянович Юсупов - ученый-языковед, доктор филологических наук, профессор, академик Академии наук РТ, лауреат Государственной премии РТ в области науки и техники, ректор КГПИ (1986 - 2002 гг.). Основные темы его научной деятельности - теория и практика перевода, культура речи, вопросы двуязычия, методика преподавания языков. Член комиссии Верховного Совета РТ по подготовке проекта Закона «О языках народов Татарстана» (1989 г.). Действительный член Международной академии информатизации. В 1997 году Международным биографическим институтом Америки и Международным биографическим центром Кембриджа (Англия) Рузалю Юсупову было присвоено почетное звание «Человек года - 97». Рузаль Абдуллазянович Юсупов - ученый-языковед, доктор филологических наук, профессор, академик Академии наук РТ, лауреат Государственной премии РТ в области науки и техники, ректор КГПИ (1986 - 2002 гг.). Основные темы его научной деятельности - теория и практика перевода, культура речи, вопросы двуязычия, методика преподавания языков. Член комиссии Верховного Совета РТ по подготовке проекта Закона «О языках народов Татарстана» (1989 г.). Действительный член Международной академии информатизации. В 1997 году Международным биографическим институтом Америки и Международным биографическим центром Кембриджа (Англия) Рузалю Юсупову было присвоено почетное звание «Человек года - 97».

Исчезновение любого языка - потеря для всей цивилизации

- Рузаль Абдуллазянович, есть мнение, что в период глобализации, когда стираются все границы, сохранить национальные языки невозможно. Это так?

- Развитие языка - сложный и противоречивый процесс. Глобализация активизировала взаимодействие, взаимовлияние языков друг на друга. Языком межнационального общения стал английский, и многие другие языки постепенно исчезают, отмирают. Это естественный процесс. Но его можно ускорить, а можно стараться продлевать жизнь языкам, развивать их.

Исчезновение любого языка - это потеря для всей мировой культуры, мировой цивилизации. Поэтому понятно стремление многих народов сохранить свой родной язык.

- Языки формируются столетиями, а умирают быстро...

- Да, если два-три поколения не будут разговаривать на своем родном языке, то он исчезнет. Поэтому волнения по поводу изучения, сохранения и развития государственных и национальных языков, возможно, сыграли свою положительную роль. Общество наконец-то обратило внимание на эту острую проблему. И еще очень важно понимать, что грамотное, тактичное решение языкового вопроса - это залог поддержания мира и стабильности в нашей многонациональной стране.

Реально ли выучить язык за 2 часа в неделю?

- По новым федеральным государственным образовательным стандартам на преподавание национальных языков выделяется всего 2 часа в неделю. Но этого же мало...

- Даже если будет по 2 урока татарского языка в неделю, то за 9 лет учебы язык можно выучить на хорошем уровне. Здесь многое зависит от опыта и прилежания преподавателя, от семьи. Но самое главное - методика. Методика, методика и еще раз методика! Она должна быть современной и эффективной. Еще 10 лет назад я выступал за то, чтобы изменить в корне методику преподавания татарского языка.

- Как ее необходимо поменять?

- Сейчас в программе сделан упор на грамматику, поэтому школьная программа по татарскому языку очень сложная. У меня внуки - школьники, им с уроками помогает бабушка. Она училась в татарской школе, отлично знает язык, но даже ей бывает сложно справиться с домашними заданиями, которые задают детям во 2 - 3-х классах. В новой программе необходимо основное внимание обратить на коммуникативное обучение, чтобы дети могли понимать татарскую речь, общаться.

- Уже есть такие программы?

- Наработки есть. Можно переработать учебную программу по татарскому языку, взяв за основу методику преподавания иностранных языков. Эта методика намного эффективнее.

Надо проводить инвентаризацию всех учебных пособий и создавать новые, учитывая все прошлые ошибки и перекосы. Проблема еще в том, что сложно находить авторов. Над учебниками должны совместно работать ученые и учителя - теоретики и практики. Только в таком тандеме можно создать качественные учебники.

Необходима серьезная переподготовка и самих преподавателей татарского языка.

Это всего лишь несколько аспектов. Проблема преподавания языков комплексная, поэтому у министра образования и науки РТ должен быть заместитель, который бы занимался только вопросами национального образования в республике.

Не должно быть деления по принципу «татарин - не татарин»

- Многие учителя говорят, что в школе нужно давать только основы языка, а главные уроки татарского ребенок должен получать в семье...

- Конечно, семья - это очень важно для сохранения языковых традиций. Но сейчас выросло второе поколение татар, которые сами не знают языка. Они выросли в русскоязычной среде и в лучшем случае владеют бытовым татарским языком. Как такие родители могут передать ребенку любовь к языку?

К тому же бытовой разговорный язык - это не литературный. А чтобы любой язык развивался, важно общение именно на правильном литературном языке.

- Программа обучения детей из татарских семей и семей русскоязычных должна отличаться?

- Раньше на уроках татарского языка отдельно рассаживали русских и татар. Но здесь не должно быть деления по принципу «татарин - не татарин». Если ребенок из татарской семьи не говорит по-татарски, он тоже должен быть в группе начинающих и изучать язык с самых азов. С теми, у кого есть желание глубоко изучать язык, надо работать более серьезно, чтобы в будущем они стали национальными кадрами - учеными, преподавателями татарского языка, журналистами.

Еще раз подчеркну: разделения детей по национальному признаку быть не должно. Нельзя допускать пропаганды превосходства одной нации над другой, в том числе и языкового превосходства. Надо создавать условия для изучения всех языков. Но принудительного обучения быть не должно.

«Татарский язык - это круто!»

- Изучение родного языка стало добровольным, значит, у школы появится еще одна задача - убедить родителей в том, что их ребенку нужен татарский язык?

- Знать несколько языков - это же здорово! Это развивает мозг, интеллект, тренирует память. Во многих странах говорить на двух-трех языках - это норма. И там никому не надо доказывать пользу, которую приносит знание языков. А русским родителям приходится растолковывать такие очевидные вещи.

Татарский язык - один из древнейших языков. В XII веке у татар уже были исторические, литературные памятники. Знание татарского языка дает возможность свободно общаться с людьми, живущими в тюркоязычных странах. Это выход в мировое пространство, открытие огромных перспектив.

- Как пробудить в молодежи интерес к татарскому языку, чтобы она с гордостью говорила: «Татарский язык - это круто!»?

- Любовь, интерес к родному языку надо прививать с детства. Должны быть такие учебные программы, где язык преподается через игру, живое общение. Было бы очень хорошо, если бы к популяризации языка среди молодежи активно подключились звезды эстрады, известные спортсмены, телеведущие, писатели, актеры, музыканты. Иногда одно слово кумира может повлиять на сознание ребенка больше, чем долгие уговоры родителей, педагогов.