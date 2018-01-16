В 2018 году российских водителей ждет несколько не самых приятных подарков. Пять важных нововведений - в материале «КВ».



Рост акцизов на топливо

С 1 января в России акцизы на бензин 5-го класса и дизельное топливо увеличились. Акциз за тонну бензина повысился на 10,7% и достиг 11213 рублей. При этом автомобилистов ждет еще одно повышение. С 1 июля ставка акциза на бензин 5-го класса составит 11892 рубля за тонну, а на дизельное топливо - 8258 рублей за тонну. Это неизбежно приведет к росту цен на АЗС. Эксперты считают, что самые популярные марки топлива могут подорожать на 3 рубля за литр.

Новая форма полиса ОСАГО

С января в России утверждена новая форма полиса. Нововведением стало появление QR-кода на бланке, в котором содержится вся информация о договоре. Это позволит минимизировать риски мошенничества с полисами. На новом бланке будет отображаться информация о подробном расчете размера страховой премии, а также класс, присвоенный каждому лицу, допущенному к управлению транспортным средством. С 1 января увеличился и «период охлаждения». Раньше он составлял пять дней, а теперь 14. Сейчас в указанный срок автовладелец может вернуть свой полис страховщику и получить все деньги, уплаченные за страховку. Разумеется, если не наступил страховой случай.

Электронный ПТС

С 1 июля 2018 года страны ЕАЭС переходят на электронную версию паспорта транспортного средства. В базе данных будет храниться информация об автомобиле и его владельцах. Но в отличие от бумажного аналога электронный ПТС содержит больший объем данных, в чем и заключается его преимущество. При этом не стоит спешить обменивать бумажный паспорт - он остается в силе до того момента, пока не закончатся строчки для новых владельцев техники.

Фиксация нарушений ПДД

В новом году может вступить в силу закон, позволяющий участнику дорожного движения фиксировать нарушения ПДД. Минувшей осенью российское правительство одобрило данный законопроект. На очереди - разработка необходимых документов и принятие закона Государственной Думой. По законопроекту гражданин может фиксировать нарушение ПДД, предварительно пройдя регистрацию на портале госуслуг и установив специальную программу на смартфон. Видеозапись с нарушением, редактирование которой невозможно, будет поступать в ГИБДД. Скорее всего, можно будет фиксировать не все нарушения. Основной интерес ГИБДД проявит к эпизодам, которые влияют на аварийность. По законопроекту штрафовать планируют собственника автомобиля.

«Инвалидов» станет меньше

Зимой минувшего года Госдума приняла закон, который закрепляет наклейку «Инвалид» за конкретным автомобилем. Он вступит в силу уже в этом году. Ранее ушлые водители размещали знак на авто, часто не имея соответствующих справок. Это позволяло им иметь привилегии на дороге, например удачные места на парковке. По новому закону знак будут закреплять за машиной и выдавать в МВД либо в службе медико-социальной экспертизы.