Здоровый сустав, как верный друг, обеспечивает надежную амортизацию и уменьшает нагрузку на кость, позволяя двигаться свободно и без боли. Однако таким здоровьем могут похвастаться далеко не все: по данным статистики, каждый пятый житель планеты хотя бы раз в жизни сталкивался с болью в суставах: артроз, артрит, остеохондроз... О заболеваниях, связанных с суставами, рассказывает врач Алексей Емелин.



- Алексей Львович, что происходит в суставах при этих заболеваниях?

- Суставной хрящ разрушается, появляются боли, кожа отекает, возникает ощущение скованности. Очень важно не запускать процесс: если обнаружить

заболевание на ранних стадиях, то вовремя начатое лечение поможет избежать серьезных последствий, таких как

операция, замена больного сустава.

- Лечение - это обязательно таблетки?

- Сегодня на помощь тем, кто страдает от болей в суставах, приходят новые медицинские технологии. Одним из таких современных способов борьбы с заболеваниями суставов является метод Plasmoactive (Плазмоактив). Он позволяет избежать разрушительных последствий недуга без операций. В основе технологии - мощная оздоровительная сила человеческого организма и возможность управлять регенеративными процессами там, где это необходимо.

- Как действует метод на больной сустав?

- Он способствует избавлению от боли, снятию мышечных спазмов, уменьшению отечности, увеличению подвижности сустава, избавлению от ощущения скованности. А что очень важно - предотвращает дальнейшее развитие болезни.

- При каких заболеваниях этот метод приносит положительные результаты?

- Plasmoactive помогает при остеоартрите, остеоартрозе, периартрите суставов, растяжении мышц и связок и других заболеваниях суставов.

- В чем заключается лечебная процедура?

- Метод основан на применении собственной плазмы крови человека. Технология позволяет получить инъекционную форму тромбоцитарной аутоплазмы, которая вводится в ткани, требующие лечения.