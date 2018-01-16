Специалисты провели исследование, посвященное теме финансовой грамотности детей, среди школьников в возрасте от 12 до 17 лет.



По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), подавляющее большинство школьников (87%) получает деньги на карманные расходы (среди 12 - 14-летних - 84%, среди 15 - 17-летних - 90%).

Интересно, что подростки разных возрастов, отвечая на вопрос о том, как бы они хотели распорядиться личными деньгами, продемонстрировали общую тенденцию к сбережению (82%), а не потреблению (18%): 51% школьников готовы отложить часть, 31% - всю сумму. Только 18% посчитали нужным потратить средства по своему усмотрению.

Более того, у 40% респондентов уже есть сбережения: в обеих возрастных группах сопоставима доля тех, кто обладает накоплениями. Среди школьников от 12 до 14 лет - 38%, среди учащихся в возрасте от 15 до 17 лет - 43%.

Школьники активно используют разные финансовые инструменты: почти треть в группе 15 - 17-летних (32%) имеют банковскую карту, четверть (24%) - электронный кошелек, 22% - мобильное приложение, позволяющее совершать платежи. Банковская карта (34%), электронный кошелек (19%) и мобильное приложение (19%) лидируют среди категорий платежных средств, которыми школьники хотели бы начать пользоваться.

Опрос проведен в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях, республиках и 8 ФО России. Объем выборки - 1000 человек.