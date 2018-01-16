У нас в семье ребенок-инвалид. Слышала, что те, кто воспитывает детей-инвалидов, могут выйти на пенсию раньше положенного срока. Так ли это?

Гульнара



Как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Авиастроительном районе г. Казани, граждане, воспитывающие детей-инвалидов, имеют право на досрочное назначение пенсии.

Право на досрочное назначение страховой пенсии по старости ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста (55 лет - для женщин, 60 - для мужчин) имеют такие категории граждан, как опекун инвалида с детства (или гражданин, который был опекуном инвалида с детства), а также один из родителей ребенка-инвалида или инвалида с детства.

Опекуну инвалида с детства или гражданину, который когда-то был опекуном и воспитал этого ребенка до 8 лет, уменьшается возраст выхода на пенсию - на 1 год за каждые 1,5 года опеки, но не более чем на 5 лет в общей сложности. При этом необходимый страховой стаж для мужчины - не менее 20 лет, а для женщины - не менее 15 лет.

Для одного из родителей ребенка-инвалида или инвалида с детства, воспитавшего ребенка до 8 лет, возраст выхода на пенсию уменьшается на 5 лет (для мужчины выход на пенсию - 55 лет, для женщины - 50). При этом мужчина должен иметь страховой стаж не менее 20 лет, а женщина - не менее 15.

Обратите внимание!

Одно из условий, при которых возникает право на досрочное назначение пенсии, - воспитание ребенка до достижения им возраста 8 лет. В качестве документа, подтверждающего этот факт, предъявляются справка жилищных органов или органов местного самоуправления и другие документы, содержащие требуемые сведения, а в необходимых случаях - решение суда об установлении этого факта.