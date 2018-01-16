В 2013 году я вступила в Программу государственного софинансирования пенсии. Ежегодно вношу 12000 рублей. В течение какого срока государство будет софинансировать дополнительные страховые взносы?

Антонина Васильевна

Начальник отдела персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани Г.Тунгускова пояснила, что взносы на софинансирование пенсионных накоплений в рамках

Программы софинансирования пенсии будут перечисляться государством в течение десяти лет начиная с года, следующего за годом уплаты застрахованным лицом дополнительных страховых взносов. При этом государство обеспечивает софинансирование дополнительных страховых взносов при уплате в пределах от 2000 до 12000 рублей в календарном году. При перечислении дополнительных страховых взносов менее 2000 рублей софинансирование не производится.

Для гарантированного получения софинансирования от государства за 2017 год необходимо, чтобы уплата дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию была произведена до 25.12.2017.