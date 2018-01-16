Я с 2003 года являюсь пенсионером по возрасту, в 2005-м стала инвалидом I группы. Разъясните, пожалуйста, будет ли мне увеличен размер пенсии в связи с исполнением 80 лет.

Фарида Хайрулловна



Уважаемая Фарида Хайрулловна, как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Московском районе г. Казани, в соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона РФ «О страховых пенсиях» №400-ФЗ от 23.12.2013 лицам, достигшим возраста 80 лет либо являющимся инвалидами I группы, фиксированная выплата увеличивается вдвое.

Так как в 2005 году при установлении I группы инвалидности вам уже повысили размер фиксированной выплаты вдвое, то при достижении 80 лет размер пенсии не изменится.